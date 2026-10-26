Parier sur le nombre de points au basket : comprendre et estimer les totaux en NBA

Parier sur le nombre de points au basket, c’est miser sur le total marqué dans un match NBA, par une équipe ou par un joueur, au-dessus ou en dessous d’une ligne fixée par le bookmaker. Vous ne pariez pas sur le vainqueur, seul le score compte.

Pour ce guide, j’ai misé sur Pistons-Celtics, le match d’ouverture de la saison, chez PokerStars Sport. J’ai relevé les lignes de Wizards-Bucks chez Winamax et lu les règlements de cinq opérateurs agréés par l’ANJ. Lignes et règlements vérifiés en octobre 2026.

Première surprise : un même « plus de X points » ne se règle pas partout de la même façon. Chez Winamax et Betclic, la prolongation compte dans le total du match.

Chez Unibet, le règlement retient le temps réglementaire quand l’intitulé du pari ne précise rien. Cinq minutes de prolongation peuvent donc faire gagner un ticket chez l’un et perdre le même chez l’autre.

Où parier sur le nombre de points en NBA en France ?

En France, vous ne pouvez parier légalement que chez un opérateur agréé par l’ANJ, l’Autorité nationale des jeux. Un site sans agrément ne vous laisse aucun recours en cas de litige sur un gain. Les cinq opérateurs ci-dessous sont agréés pour les paris sportifs, leur numéro d’agrément figurant dans la première colonne.

Opérateur (n° d’agrément ANJ) Total du match Totaux par quart-temps Points joueur Prolongation incluse ? Betclic (0011-PS-2025-09-08-AGR-03) Oui Oui Oui Oui sur le total du match, non sur le 4ème quart-temps Unibet (0064-PS-2025-01-23-AGR-00) Oui Oui Oui Temps réglementaire si l’intitulé ne précise rien bet365 (0067-PS-2026-04-16-AGR-00) Oui Oui Oui Oui, sauf mention contraire Winamax (0003-PS-2024-05-14-AGR-02) Oui Oui Oui Oui sur le total du match, non sur le total par intervalle PokerStars Sport (0006-PS-2016-06-07) Oui Oui Oui Oui sur le vainqueur et le total

Règlements vérifiés en octobre 2026

D’autres opérateurs agréés proposent la NBA, dont PMU Play, Betsson, NetBet, Vbet, Olybet, DAZNbet, Feelingbet et Genybet. Depuis mars 2026, Parions Sport en Ligne a fusionné avec Unibet : le règlement FDJ basket en ligne est donc celui d’Unibet.

Pour comparer ces sites sur d’autres critères que les totaux, consultez notre classement des meilleurs bookmakers NBA.

Si vous ouvrez un compte Unibet, le code promo Unibet BASKET110 porte l’offre de bienvenue à 110 € en freebets au lieu de 100 €. Voici ses conditions, et ce qu’elles changent pour un parieur NBA :

Réservé aux nouveaux clients, avec un premier pari d’au moins 5 € placé dans les 60 jours suivant l’inscription : vous n’êtes pas obligé de viser un match précis le jour de l’ouverture.

La mise du premier pari est recréditée en freebets dès la validation du ticket, gagnant ou perdant, dans la limite de 110 € : il faut miser 110 € en argent réel pour toucher le plafond.

Les freebets restent valables 365 jours : de quoi les répartir sur toute la saison régulière.

La mise d’un freebet n’est pas rendue : 20 € de freebets joués à 1,80 vous rapportent 16 €, pas 36 €.

Avant de jouer un total avec ces freebets chez Unibet, vérifiez l’intitulé du marché : sans précision, c’est le temps réglementaire qui compte.

Quels sont les paris sur le nombre de points proposés en NBA ?

Cinq marchés portent sur les points en NBA : le total du match, le total d’une équipe, le total par intervalle, le total d’une période et les points d’un joueur. Chacun traite la prolongation à sa façon, ce qui change le règlement d’un même score.

Type de pari Sur quoi vous misez Prolongation incluse ? Exemple de sélection Total du match Points cumulés des deux équipes Oui chez Betclic, Winamax et PokerStars Sport, temps réglementaire par défaut chez Unibet Plus de 239,5 points sur Wizards-Bucks (Winamax) Total d’une équipe Points d’une seule équipe Oui chez Betclic et Winamax Wizards plus de 119,5 points (Winamax) Total par intervalle Une tranche de points Non chez Betclic et Winamax Une tranche du type « 191-200 » (exemple du règlement Betclic) Total d’un quart-temps ou d’une mi-temps Points d’une seule période Non sur le 4ème quart-temps et la 2ème mi-temps chez Betclic et Unibet Plus ou moins sur le 1er quart-temps Points d’un joueur Points marqués par un seul joueur Oui chez Betclic et Winamax Un joueur nommé, au-dessus ou en dessous d’une ligne

Les points d’un joueur ont leurs propres règles en cas d’absence. Elles sont détaillées plus bas, dans la partie consacrée aux paris sur un joueur.

Le total de points du match : le pari plus/moins de base

Le nombre total de points au basket additionne le score des deux équipes. L’opérateur fixe une ligne, souvent à demi-point, et vous choisissez plus ou moins. Le vainqueur ne compte pas, un 121-113 donne le même total qu’un 113-121.

Sur Wizards-Bucks, la ligne centrale de Winamax était de 239,5 points. Sur ce marché, Winamax prend en compte les prolongations éventuelles. Si les deux équipes sont à 115-115 après 48 minutes, les 5 minutes supplémentaires peuvent faire passer le « plus ».

Ligne relevée : 239,5 points, plus à 1,74, moins à 1,72 (Winamax, octobre 2026)

Score final : Victoire des Wizards 128 à 116.

Règlement : « plus » gagnant dès 240 points, « moins » gagnant jusqu’à 239 points, prolongation comprise ; 10 € sur le plus rapportent 17,40 €

Le total de points d’une équipe

Le total d’une équipe sert quand vous avez un avis sur un seul camp. Un meneur adverse forfait, ou une équipe au deuxième soir d’un back-to-back, touche surtout un côté du score.

Sur Wizards-Bucks, aucune des deux équipes n’avait joué la veille. Pas de fatigue à exploiter de ce côté.

Winamax proposait le total par équipe sur ce match, prolongations comprises. Lignes affichées par défaut : Wizards 119,5 points (plus à 1,52, moins à 1,98) et Bucks 115,5 points (plus à 1,52, moins à 1,96).

Additionnées, elles donnent 235 points, 4,5 de moins que la ligne centrale du match. Faites glisser le curseur avant de comparer.

Les totaux par quart-temps et par mi-temps

Le premier quart-temps se joue surtout avec les titulaires et les systèmes préparés pour l’entame. Le quatrième dépend du score. Un écart large fait entrer les remplaçants (le garbage time), un match serré multiplie les fautes et les lancers francs.

Sur Pistons-Celtics, les quarts-temps ont produit 55, 48, 67 puis 64 points. Un écart de 19 points entre deux périodes d’un même match montre la limite d’une « technique » à seuil fixe sur le 1er quart-temps.

Elle ignore le rythme de l’affiche et le mouvement de la ligne. Aucun système de ce type ne garantit un gain.

Avant de jouer une période, vérifiez si la prolongation compte. Chez Betclic et Unibet, le 4e quart-temps et la 2e mi-temps l’excluent. La méthode est détaillée plus bas, dans la partie sur la prolongation.

Comment lire une ligne de points chez un bookmaker ?

Une ligne de points se lit en trois éléments : le seuil, la cote de chaque côté et la règle appliquée si le total tombe pile sur le seuil.

Une ligne à demi-point, comme 239,5, ne peut jamais tomber pile, puisqu’un match ne finit jamais sur un demi-point. Votre pari est gagné ou perdu, sans remboursement possible. C’est le format de toutes les lignes que j’ai relevées sur Wizards-Bucks chez Winamax.

Une ligne à nombre entier peut tomber pile. Chez Betclic, le pari est alors annulé et remboursé si aucune cote n’est proposée pour ce total exact. Les CGU de bet365 et la page PokerStars Sport prévoient aussi l’annulation.

Chez Unibet, le règlement parle d’une « valeur décimale » pour le plus/moins. L’égalité n’y est pas possible.

La cote vous donne aussi la probabilité que l’opérateur attribue à chaque issue. Calcul sur la ligne centrale de Wizards-Bucks chez Winamax, relevée en octobre 2026 :

Probabilité implicite = 1 divisé par la cote : 1 / 1,74 = 57,5 % pour le plus, 1 / 1,72 = 58,1 % pour le moins. Additionnez les deux : 57,5 % + 58,1 % = 115,6 %. La marge du bookmaker est ce qui dépasse 100 % : 15,6 %. Sans marge, le plus pèse 49,7 % (57,5 / 115,6), soit une cote équitable de 2,01 au lieu de 1,74 : sur 10 €, vous récupérez 17,40 € au lieu de 20,10 €.

La ligne affichée en premier n’est pas forcément la ligne centrale. Sur ce match, Winamax ouvrait le marché « Nombre de points » sur 226,5 points, plus à 1,17 et moins à 3,35 (115,3 % au total). Faites glisser le curseur jusqu’à la ligne où les deux cotes sont les plus proches avant de comparer deux opérateurs.

La marge n’est pas propre aux totaux. Sur le vainqueur de Pistons-Celtics, PokerStars Sport affichait 1,75 pour Detroit et 1,68 pour Boston, soit 116,7 %. Si vous débutez, prenez le temps d’apprendre à parier sur le basket avant de vous lancer sur les totaux.

Marché « Nombre de points » de Wizards-Bucks chez Winamax, cotes relevées en octobre 2026 sur la ligne 239,5

Comment compter les points en basket ?

Au basket, un lancer franc réussi vaut 1 point, un panier marqué à l’intérieur de l’arc vaut 2 points et un panier tiré au-delà de la ligne à trois points en vaut 3. Le « and-one » ajoute un lancer franc à un panier marqué malgré une faute : 2+1 ou 3+1 points sur une seule action.

Action Points Où se marque-t-elle ? Lancer franc 1 Ligne des lancers francs Panier à l’intérieur de l’arc 2 Dans la zone à deux points Panier derrière l’arc 3 Au-delà de la ligne à trois points And-one 2+1 ou 3+1 Panier marqué malgré une faute, puis un lancer franc

Ces valeurs sont les mêmes en NBA et dans les compétitions FIBA. Seule la distance de l’arc diffère entre les deux règlements.

Le volume de tirs à trois points pèse sur votre total. Sur Pistons-Celtics, les deux équipes ont réussi 32 tirs à trois points sur 82 tentés, soit 96 des 234 points du match. Cinq tirs à trois points réussis de plus ajoutent 15 points au total. Plus une affiche shoote de loin, plus le total varie.

Demi-terrain de basket : ligne des lancers francs (1 point) et arc à trois points (3 points au-delà)

Combien de points pour une victoire au basket ?

Dans un match, aucun score n’est à atteindre : l’équipe qui mène à la fin du temps de jeu gagne, quel que soit son total. Une victoire 95-94 vaut une victoire 140-100, ce qui explique pourquoi le vainqueur et le total sont deux paris distincts.

Au classement, la NBA range ses équipes selon leur bilan victoires-défaites. Le classement de la Betclic Élite affiche lui aussi le nombre de victoires et le pourcentage de victoires.

En EuroLeague, le classement suit aussi le bilan victoires-défaites. En cas d’égalité, les points marqués en prolongation ne comptent pas pour départager les équipes. Pour un pari sur la saison, c’est ce bilan qui compte, pas le nombre de points marqués.

Quand se termine un match de basket ?

Un match NBA se termine après quatre quarts-temps de 12 minutes, soit 48 minutes de temps réglementaire. En cas d’égalité, les équipes jouent une prolongation de 5 minutes, puis d’autres si besoin, jusqu’à ce qu’une équipe mène. Un match NBA ne se termine donc jamais sur un nul au buzzer final.

Compétition Nombre de quarts-temps Durée d’un quart-temps Durée d’une prolongation NBA 4 12 minutes 5 minutes EuroLeague (règles FIBA) 4 10 minutes 5 minutes

Un match NBA dure 8 minutes de plus qu’un match FIBA, soit 20 % de temps de jeu supplémentaire. Les totaux NBA et EuroLeague ne se comparent donc pas.

La prolongation compte-t-elle dans le total de points ?

Tout dépend du marché et de l’opérateur. Sur le total du match, Betclic, Winamax et PokerStars Sport comptent la prolongation. Unibet retient le temps réglementaire quand l’intitulé ne précise rien. Le 4e quart-temps l’exclut chez Betclic et Unibet, le total par intervalle chez Betclic et Winamax. Vous pouvez le vérifier en trois étapes :

Ouvrez la page du règlement des paris sportifs de votre opérateur. Allez à la section basketball, ou aux règles générales sur la période de jeu si l’opérateur n’en a pas (cas d’Unibet). Comparez avec l’intitulé exact du marché sur votre ticket, par exemple « prolongations incluses » ou « temps réglementaire ».

Voici la clause de trois règlements, vérifiés en octobre 2026.

Betclic : « Sauf indication contraire les résultats incluent les prolongations. »

Winamax, sur le total du match : « les prolongations éventuelles sont prises en compte ».

Unibet : « A défaut d’être précisée, la période à prendre en compte est le temps réglementaire. »

Clause sur la période de jeu dans le règlement des paris sportifs d’Unibet, octobre 2026

Le même découpage vaut pour le vainqueur du match, prolongation incluse au basket chez Betclic et Winamax. Le règlement Unibet ne définit la période « match », prolongations comprises, que pour d’autres sports. Sur le basket, l’icône d’information du marché reste votre seule vérification.

Peut-on parier sur un match nul au basket ?

Oui, mais seulement sur un marché en temps réglementaire. Le « Résultat du match » de Betclic et de Winamax propose trois issues, dont le nul, sans compter la prolongation. Chez Unibet, le 1N2 suit la même logique quand l’intitulé ne précise pas de période.

Le nul reste une issue rare, car il faut deux équipes exactement à égalité après 48 minutes, sur des scores de plus de 100 points chacune. Le lien avec les totaux est direct, puisqu’un total en temps réglementaire ignore les points marqués en prolongation, même si le match en compte deux.

Comment estimer le total de points d’un match NBA ?

Estimer un total, c’est construire votre propre chiffre avant de regarder la ligne. Le nombre de possessions multiplié par les points marqués par possession, puis ajusté selon le contexte. C’est une méthode de lecture, pas une garantie. Elle vous dit si une ligne vous paraît haute ou basse, rien de plus.

Sur Pistons-Celtics, 102 possessions à 1,19 point pour Detroit et 100 possessions à 1,13 point pour Boston redonnent, à l’arrondi près, le total final de 234 points.

Pour comparer votre estimation aux lignes du jour, appuyez-vous aussi sur nos pronostics NBA, publiés avant chaque affiche.

Le rythme de jeu : compter les possessions

Le rythme de jeu (pace) mesure le nombre de possessions qu’une équipe joue en 48 minutes. Deux équipes rapides cumulent plus de possessions, donc plus d’occasions de marquer. Le total attendu monte. Deux équipes lentes le font baisser, à adresse égale.

Sur Pistons-Celtics, Detroit a joué 102 possessions et Boston 100. À 1,19 point par possession, chaque possession de plus pour Detroit ajoutait environ un point au total. Avec un seul match joué par équipe, ces chiffres ne font pas une tendance.

Les moyennes de la saison 2026-27 sur NBA.com et Basketball-Reference seront exploitables dans 3 à 4 semaines, et ce guide sera mis à jour.

Offensive rating et defensive rating : les points pour 100 possessions

L’offensive rating mesure les points marqués par une équipe pour 100 possessions. Le defensive rating, les points qu’elle encaisse pour 100 possessions. Ils neutralisent l’effet du rythme : une équipe qui marque beaucoup parce qu’elle joue vite n’est pas forcément plus efficace.

Sur Pistons-Celtics, Detroit a marqué 121 points en 102 possessions, soit un offensive rating de 118,6. Boston a marqué 113 points en 100 possessions, soit 113,0. Exemple de calcul : une équipe à 120 points en 105 possessions (114,3) n’est pas plus efficace qu’une équipe à 114 points en 100 possessions (114,0), malgré 6 points de plus au compteur.

Back-to-back, blessures et minutes : le contexte qui déplace la ligne

Cinq facteurs font bouger un total avant le match :

Deuxième soir d’un back-to-back . Les jambes fatiguent, l’adresse baisse souvent en fin de match, ce qui pèse sur le total.

. Les jambes fatiguent, l’adresse baisse souvent en fin de match, ce qui pèse sur le total. Rapport de blessures tardif . L’absence d’un meneur ou d’un marqueur retire des points et ralentit souvent l’attaque.

. L’absence d’un meneur ou d’un marqueur retire des points et ralentit souvent l’attaque. Restriction de minutes . Un joueur limité à 20 minutes laisse plus de possessions à des remplaçants moins efficaces.

. Un joueur limité à 20 minutes laisse plus de possessions à des remplaçants moins efficaces. Jours de repos avant le match . Une équipe reposée face à une équipe qui enchaîne peut creuser l’écart, puis lever le pied en fin de match.

. Une équipe reposée face à une équipe qui enchaîne peut creuser l’écart, puis lever le pied en fin de match. Match de fin de saison sans enjeu. Les titulaires jouent moins, la défense se relâche ou les rotations deviennent imprévisibles.

Avant de parier, consultez le rapport officiel des blessures de la NBA, mis à jour jusqu’au coup d’envoi.

Parier sur les points d’un joueur NBA

Un pari sur les points d’un joueur porte sur son seul compteur, quel que soit le score de son équipe. Chez Betclic et Winamax, la prolongation compte. Chez Unibet, lisez bien l’intitulé : « Plus Z points » signifie strictement plus de Z, alors que « Y points + » signifie au moins Y.

Si le joueur ne joue pas, le pari est remboursé chez Betclic et annulé chez Winamax et PokerStars Sport. Chez bet365, les paris sur un joueur remplacé avant le début du match sont annulés. Le règlement Unibet ne prévoit pas de règle explicite pour un seul joueur absent, mais son assurance marqueur rembourse un pari si le joueur joue moins de 12 minutes.

Quatre données comptent avant de jouer une ligne de points d’un joueur :

Minutes projetées . Un joueur qui passe de 34 à 26 minutes perd environ un quart de ses occasions de marquer.

. Un joueur qui passe de 34 à 26 minutes perd environ un quart de ses occasions de marquer. Usage . La part des possessions qu’il termine (tir, perte de balle, lancers) dit s’il est la première option de son équipe.

. La part des possessions qu’il termine (tir, perte de balle, lancers) dit s’il est la première option de son équipe. Confrontation . Un défenseur spécialiste ou une raquette protégée réduit ses tirs faciles.

. Un défenseur spécialiste ou une raquette protégée réduit ses tirs faciles. Volume de lancers francs. Un joueur qui provoque des fautes marque même les soirs où son tir ne rentre pas.

Parier en direct sur le nombre de points

En direct, la ligne de total se recalcule à chaque possession, à partir du score et du temps restant. Un début de match rapide la fait monter, un quart-temps fermé la fait baisser. Le pari en direct demande donc de lire le rythme réel plutôt que de suivre le dernier quart-temps.

Cinq signaux à surveiller pendant le match :

Rythme du 1er quart-temps face à votre estimation . Un écart de 10 points ou plus dit si votre lecture d’avant-match tient.

. Un écart de 10 points ou plus dit si votre lecture d’avant-match tient. Fautes d’équipe . Une équipe dans le bonus envoie l’adversaire sur la ligne, ce qui ajoute des points sans consommer de temps.

. Une équipe dans le bonus envoie l’adversaire sur la ligne, ce qui ajoute des points sans consommer de temps. Minutes des titulaires . Un cadre en difficulté avec les fautes joue moins et pèse moins sur le total.

. Un cadre en difficulté avec les fautes joue moins et pèse moins sur le total. Fautes intentionnelles en fin de match serré . Elles arrêtent le chronomètre et multiplient les lancers francs dans les deux dernières minutes.

. Elles arrêtent le chronomètre et multiplient les lancers francs dans les deux dernières minutes. Garbage time lors des larges écarts. Les remplaçants entrent et le rythme comme l’adresse deviennent imprévisibles.

Sur Pistons-Celtics, j’ai repris le score à chaque fin de quart-temps et projeté le rythme sur 48 minutes :

Moment Points cumulés Rythme projeté sur 48 minutes Écart avec le total final (234) Fin du 1er quart-temps 55 220 −14 Mi-temps 103 206 −28 Fin du 3ème quart-temps 170 227 −7 Fin du match 234 234 0

Un parieur qui extrapole au rythme de la mi-temps vise 206 points, 28 de moins que le score final. Le 2e quart-temps à 48 points a fait chuter la projection, avant un 4e quart-temps à 64 points. Une seule période lente ne suffit pas à jouer le « moins » en direct.

Les erreurs qui font perdre un pari sur les points

Sur les totaux, huit erreurs tiennent à une règle mal lue ou à une donnée dépassée, plus qu’à une mauvaise lecture du match.

Ignorer la règle de la prolongation . Un « plus » peut perdre chez Unibet et gagner chez Winamax sur le même score. Lisez l’intitulé du marché avant de valider.

. Un « plus » peut perdre chez Unibet et gagner chez Winamax sur le même score. Lisez l’intitulé du marché avant de valider. Prendre la ligne affichée en premier . Sur Wizards-Bucks, Winamax ouvrait sur 226,5 points à 1,17, loin de la ligne centrale à 239,5. Faites glisser le curseur jusqu’aux deux cotes les plus proches.

. Sur Wizards-Bucks, Winamax ouvrait sur 226,5 points à 1,17, loin de la ligne centrale à 239,5. Faites glisser le curseur jusqu’aux deux cotes les plus proches. Utiliser les chiffres de la saison passée . Les effectifs changent chaque été et le rythme d’une équipe change avec eux. En début de saison, comptez sur l’effectif réel et attendez 3 à 4 semaines avant de vous fier aux moyennes.

. Les effectifs changent chaque été et le rythme d’une équipe change avec eux. En début de saison, comptez sur l’effectif réel et attendez 3 à 4 semaines avant de vous fier aux moyennes. Parier avant le rapport des blessures . Une absence annoncée une heure avant le match déplace la ligne, pas votre ticket déjà validé. Pariez après la dernière mise à jour du rapport officiel.

. Une absence annoncée une heure avant le match déplace la ligne, pas votre ticket déjà validé. Pariez après la dernière mise à jour du rapport officiel. Se fier à une tendance courte . Trois matchs au-dessus de la ligne ne disent rien du quatrième. Comparez avec les données par possession, pas avec une série de résultats.

. Trois matchs au-dessus de la ligne ne disent rien du quatrième. Comparez avec les données par possession, pas avec une série de résultats. Confondre handicap et total . Le handicap porte sur l’écart entre les équipes, le total sur leur somme. Vérifiez le nom du marché sur votre ticket.

. Le handicap porte sur l’écart entre les équipes, le total sur leur somme. Vérifiez le nom du marché sur votre ticket. Parier sur son équipe favorite . L’attachement pousse vers le « plus » sur son équipe. Fixez votre estimation avant d’ouvrir le marché.

. L’attachement pousse vers le « plus » sur son équipe. Fixez votre estimation avant d’ouvrir le marché. Empiler les sélections sur les points dans un combiné. Une seule sélection annulée annule tout un MyCombi chez Betclic ou un MyBet chez Unibet. Gardez peu de sélections, et une bankroll fixée à l’avance pour chaque pari.

Notre verdict pour parier sur les totaux NBA

Notre choix

Winamax pour parier sur le nombre de points en NBA. Son règlement écrit noir sur blanc que la prolongation compte sur le total du match et sur le total d’une équipe. Un pari sur un joueur absent y est annulé, et toutes les lignes relevées sur Wizards-Bucks étaient à demi-point, sans égalité possible. Le seul piège à retenir est que le total par intervalle exclut la prolongation.

Sa ligne centrale à 239,5 points (1,74 et 1,72) porte une marge de 15,6 %. C’est le chiffre à battre quand vous comparez la même ligne chez un autre opérateur. Notre recommandation selon votre profil :

Vous débutez sur les totaux . Winamax, pour sa règle de prolongation écrite et ses lignes à demi-point.

. Winamax, pour sa règle de prolongation écrite et ses lignes à demi-point. Vous voulez combiner plusieurs sélections sur un même match . Betclic, dont MyCombi accepte jusqu’à 10 sélections et dont le total tombant pile sur la ligne est remboursé.

. Betclic, dont MyCombi accepte jusqu’à 10 sélections et dont le total tombant pile sur la ligne est remboursé. Vous ouvrez un compte pour toute la saison. Unibet avec BASKET110, pour 110 € de freebets valables 365 jours, à condition de vérifier que l’intitulé du total précise la prolongation.

Avant votre prochain total NBA, faites ces trois vérifications : faites glisser le curseur jusqu’à la ligne où les deux cotes sont les plus proches, additionnez 1 divisé par chaque cote pour connaître la marge, puis cherchez la mention de la prolongation dans l’intitulé du marché.

Questions fréquentes sur les paris sur le nombre de points au basket

Voici les réponses courtes aux questions qui reviennent avant un premier pari sur un total NBA.