NBA injury report : comment l’analyser avant de parier sur un match

Pour analyser le NBA injury report avant de parier, lisez trois choses : le statut du joueur, la raison de son absence et l’heure de la dernière mise à jour. Ce rapport officiel de blessures est publié par la NBA avant chaque match.

Chaque jour à 11 h, je télécharge le dernier rapport officiel pour préparer les pronostics NBA de Basket USA. J’ai aussi relu le règlement publié par la NBA, parcouru les rapports archivés de la saison passée, suivi les premiers matchs de la saison 2026-27 et converti chaque échéance à l’heure de Paris.

Le constat est le même à chaque fois : plus vous consultez le rapport près du match, plus il est complet et fiable. Les derniers changements de statut peuvent tomber après minuit, pendant que vous dormez.

Qu’est-ce que le NBA injury report ?

Le NBA injury report est le rapport de blessures officiel de la ligue. Avant chaque match, chaque équipe y déclare les joueurs dont la participation est incertaine, avec un statut et une raison.

La NBA le publie en PDF sur official.nba.com. Pour un parieur, c’est la seule source qui engage l’équipe elle-même.

La 1re page de l’injury report du 28 octobre 2026 à 11 h (heure de Paris).

Les 30 franchises doivent déclarer les blessures, maladies, autres problèmes médicaux et jours de repos pour tous les matchs NBA, selon la page NBA Injury Report d’official.nba.com. Un premier rapport est dû avant 17 h, heure locale, la veille du match.

Pour chaque joueur concerné, le rapport indique le match, l’équipe, le statut de participation et la raison précise. La ligue ne publie pas de barème de sanctions sur cette page.

Les amendes connues viennent de la presse et visent des déclarations inexactes. Le Magic a payé 25 000 $ en avril 2026 pour un joueur déclaré out puis available, et les 76ers 100 000 $ en avril 2024 pour avoir déclaré Joel Embiid out avant de le faire jouer.

Ce qui compte pour votre pari, c’est ce que l’équipe a déclaré, pas ce qu’un compte non vérifié affirme.

Out, doubtful, questionable, probable : que signifie chaque statut ?

Le rapport officiel utilise cinq statuts de joueur : out (absent), doubtful (participation peu probable), questionable (incertain), probable (participation attendue) et available (disponible).

Une sixième mention, NOT YET SUBMITTED, concerne l’équipe entière : elle n’a pas encore envoyé son rapport.

La NBA ne publie ni définition détaillée ni pourcentage de participation pour ces libellés. Les chiffres qui circulent ailleurs ne viennent donc pas de la ligue.

Statut Sens du libellé Ce que fait le parieur Out Le joueur ne jouera pas Analyser le match sans lui et vérifier que la ligne l’a déjà intégré Doubtful Participation peu probable, sans chiffre officiel Le traiter comme absent et laisser ses props de côté Questionable Décision en suspens Attendre la mise à jour ou réduire la mise Probable Participation attendue Parier si la ligne le compte présent, puis surveiller ses minutes Available Disponible mais encore listé Lire la raison, une limite de minutes reste possible NOT YET SUBMITTED L’équipe n’a pas encore envoyé son rapport Ne rien conclure et revenir après l’échéance

La mention day-to-day (au jour le jour), ou GTD sur certaines pages d’ESPN, n’apparaît dans aucun rapport officiel que j’ai relu. C’est un libellé de tracker. Il ne vous dit pas ce que l’équipe a déclaré à la ligue.

Blessure, maladie, repos : pourquoi la raison compte autant que le statut ?

Le champ Reason (raison) dit pourquoi le joueur est listé. Deux joueurs questionable n’ont pas le même risque si l’un souffre d’une fracture et l’autre d’une simple courbature. Voici les intitulés relevés dans les rapports officiels, tels qu’ils sont imprimés.

Injury/Illness – Right High Ankle; Sprain (entorse haute de la cheville droite) . La partie du corps et le type de blessure donnent une idée de la durée. Une entorse haute se compte en semaines, pas en jours.

. La partie du corps et le type de blessure donnent une idée de la durée. Une entorse haute se compte en semaines, pas en jours. Injury/Illness – Left Knee; Injury Management (gestion d’une blessure au genou gauche) . Le joueur n’est pas forcément blessé ce soir. C’est souvent le signe d’un repos encadré, à surveiller les soirs de back-to-back.

. Le joueur n’est pas forcément blessé ce soir. C’est souvent le signe d’un repos encadré, à surveiller les soirs de back-to-back. Injury/Illness – N/A; Illness (maladie) . La décision tombe souvent le jour même. Ne misez pas tôt sur ce joueur.

. La décision tombe souvent le jour même. Ne misez pas tôt sur ce joueur. Rest (repos) . L’absence est choisie par l’équipe et concerne en général un seul match.

. L’absence est choisie par l’équipe et concerne en général un seul match. Personal Reasons ou Not With Team (raisons personnelles ou absent du groupe) . La durée est imprévisible et sans lien avec le physique.

. La durée est imprévisible et sans lien avec le physique. G League – Two-Way ou G League – On Assignment (affectation en G League) . Il s’agit de joueurs de fin de banc, la ligne ne bouge pas pour eux.

. Il s’agit de joueurs de fin de banc, la ligne ne bouge pas pour eux. League Suspension (suspension). La durée est connue à l’avance, donc déjà intégrée dans les cotes.

Exemple de la saison en cours : Paolo Banchero s’est fait une entorse haute de la cheville droite de faible gravité face aux Timberwolves en octobre 2026. Le Magic n’a donné aucun délai, mais Shams Charania d’ESPN a parlé de plusieurs semaines. Sur 4 semaines, cela représente 13 matchs du calendrier d’Orlando, du 25 octobre au 20 novembre.

Extrait du rapport officiel Injury Report

Ce que le statut ne dit pas : minutes limitées et retour de blessure

Un joueur available peut jouer sous restriction de minutes. Le rapport ne le précise jamais. Un premier match après une blessure, une douleur musculaire qui revient ou une gestion de charge se lisent rarement dans le statut. Le joueur est sur la feuille de match, mais pas pour 34 minutes.

Le signal apparaît ailleurs. Voici où le chercher avant de parier :

La conférence de presse du coach avant le match, souvent relayée par les journalistes qui suivent l’équipe.

Les minutes jouées lors des 3 ou 4 derniers matchs, à comparer avec sa moyenne habituelle.

Les observations au shootaround (l’entraînement du matin) et à l’échauffement, publiées par les reporters locaux.

Les props joueurs et les totaux paient le plus cher une restriction cachée. Un joueur prévu à 34 minutes qui en joue 24 perd près d’un tiers de ses occasions de marquer.

À quelle heure sort l’injury report, à l’heure française ?

Le premier rapport d’un match tombe vers 23 h à Paris pour une équipe de la côte Est, et vers 2 h du matin pour la côte Ouest. Le rapport du jour du match arrive entre 17 h et 19 h pour l’Est, entre 20 h et 22 h pour l’Ouest. Il est ensuite mis à jour toutes les 15 minutes jusqu’au tip-off.

Étape du rapport Échéance officielle (heure locale) Heure de Paris (Est / Ouest) Ce que fait le parieur Rapport de la veille 17 h la veille du match 23 h / 2 h Première analyse du match, sans miser sur les questionable Rapport du jour du match Entre 11 h et 13 h le jour du match 17 h à 19 h / 20 h à 22 h Vérifier les questionable et comparer avec les cotes Rapport du jour, tip-off à 17 h ou avant Entre 8 h et 10 h le jour du match 14 h à 16 h / 17 h à 19 h Même lecture, plus tôt dans l’après-midi Second match d’un back-to-back 13 h le jour du match, un seul rapport 19 h / 22 h Attendre ce rapport avant toute mise Mises à jour jusqu’au tip-off En continu, PDF publiés toutes les 15 minutes Jusqu’à 1 h / 4 h pour un tip-off à 19 h locales Revoir le dernier PDF juste avant le match

Ces heures valent pour la grande majorité de la saison, avec 6 heures d’écart avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest. Les changements d’heure ne tombent pas le même jour des deux côtés de l’Atlantique. Du 25 au 31 octobre 2026 et du 14 au 27 mars 2027, retirez 1 heure à toutes les heures du tableau.

Mon repère : le rapport de 11 h

Je télécharge le rapport chaque jour à 11 h, heure de Paris, pour préparer nos pronostics NBA. À cette heure-là, les équipes qui jouent le soir ont déjà rendu leur rapport de la veille, dû avant 17 h (heure locale). Les absents déjà connus y figurent, ce qui en fait une base de travail assez fiable. Les incertains, eux, restent à trancher dans la journée.

C’est pourquoi Detroit apparaissait encore en NOT YET SUBMITTED sur la capture de 11 h : les Pistons jouaient le second match d’un back-to-back, sans échéance la veille (voir le cas du back-to-back plus bas).

La grosse mise à jour arrive avec le rapport du jour, que les équipes doivent rendre avant 13 h locales. Pour un match de la côte Est, je relis le rapport vers 19 h 30-20 h. Pour la côte Ouest, il faut attendre 22 h. Pendant les semaines de décalage horaire, tout arrive une heure plus tôt.

Votre routine suit donc le tableau. Le soir de la veille, vous repérez les questionable et vous ne misez pas sur eux. Le lendemain, vous attendez le rapport du jour avant de valider un pari qui dépend d’un joueur incertain.

Frise chronologique à l’heure de Paris, de la veille au soir jusqu’au tip-off

Back-to-back et matchs en journée : les cas particuliers à vérifier

Le règlement prévoit deux exceptions. Pour le second match d’un back-to-back (deux matchs en deux soirs), l’équipe n’a pas d’échéance la veille. Elle déclare tout avant 13 h locales le jour du match, soit 19 h à Paris pour l’Est et 22 h pour l’Ouest.

Pour un tip-off à 17 h locales ou plus tôt, le rapport du jour est avancé entre 8 h et 10 h. Les back-to-back sont aussi les soirs préférés pour le load management (gestion de la charge de travail). Pour reposer une star sur un back-to-back, l’équipe doit prévenir la ligue par écrit au moins une semaine avant, selon la Player Participation Policy.

Match de nuit : ce que vous savez avant de vous coucher et ce qui tombe pendant la nuit

En relisant les PDF archivés de la saison 2025-26, j’ai retrouvé le même schéma à chaque fois. Avant de vous coucher, vous avez le rapport de la veille et, pour l’Est, le rapport du jour. Ce qui vous manque, c’est la décision finale sur les questionable, qui tombe dans la dernière heure.

Deux cas relevés dans les rapports officiels le montrent. En janvier 2026, Deni Avdija était questionable sur le rapport de 22 h 30 (heure de Paris), puis available sur celui de 0 h 30, pour un tip-off à 1 h. Le même soir, Quentin Grimes est passé de questionable à 22 h 30 à out sur le rapport de 2 h 45.

Parier la veille si le joueur qui vous intéresse est déjà out ou available, et que la ligne l’a intégré.

Attendre si votre pari dépend d’un questionable. Pariez en direct au tip-off ou fixez une mise réduite avant de dormir.

Passer son tour si deux titulaires sont questionable dans la même équipe et que vous ne pouvez pas suivre la fin de soirée.

Où consulter l’injury report NBA en temps réel ?

Je consulte d’abord le rapport officiel sur official.nba.com, parce que c’est le seul document que l’équipe engage auprès de la ligue. Les trackers servent ensuite à lire plus vite.

Source Type Délai habituel (estimation) Accès depuis la France Rapport officiel NBA (official.nba.com) Document officiel en PDF Nouveau PDF toutes les 15 minutes, donc 15 minutes au plus après la déclaration de l’équipe Oui ESPN Page blessures par équipe 10 à 15 minutes après le PDF officiel, immédiat pour les annonces de Shams Charania Oui RotoWire Fiche actualité par joueur 5 à 10 minutes après le PDF officiel Oui CBS Sports Liste quotidienne des blessures 30 à 60 minutes après le PDF officiel Oui Bleacher Report Articles d’actualité 15 à 30 minutes après l’annonce d’un insider Oui Yahoo Fantasy Basketball Outil de fantasy 15 à 30 minutes après le PDF officiel Oui

Ces délais sont des ordres de grandeur observés à l’usage, pas un chronométrage systématique. Ils varient selon l’heure et l’importance du joueur.

Quand deux sources se contredisent, le dernier PDF officiel fait foi pour le statut. Une information d’insider peut le précéder, mais elle ne vaut qu’une fois reprise dans le rapport ou confirmée par l’équipe.

Le rapport officiel de la NBA : comment le lire

Le rapport se trouve sur la page NBA Injury Report d’official.nba.com, sous forme d’une liste de PDF classés par jour et par heure. Les heures sont données à l’heure de New York (ET), même pour les matchs de la côte Ouest. Emplacement et format vérifiés en octobre 2026.

Ouvrez la page et prenez le PDF le plus récent du jour, en bas de la liste du jour.

Vérifiez son horodatage en haut de la page, par exemple « Injury Report: 10/28/26 12:00 PM ». Ajoutez 6 heures pour l’heure de Paris, 5 heures pendant les semaines de décalage.

Trouvez votre match grâce aux colonnes Game Date, Game Time et Matchup.

Lisez la colonne Current Status, puis la colonne Reason pour chaque joueur de l’équipe.

Une équipe marquée NOT YET SUBMITTED n’a pas encore déclaré. Cela ne veut pas dire que tout l’effectif est disponible.

Rapport officiel Injury Report le 28 octobre 2026 à 12h00 (heure de paris)

Insiders et reporters locaux : plus rapides que le rapport officiel ?

Souvent, oui. Shams Charania, Senior NBA Insider d’ESPN, a annoncé en octobre 2026 que Paolo Banchero manquerait plusieurs semaines, alors que le Magic n’avait communiqué aucun délai. Les reporters qui suivent une équipe au quotidien voient aussi qui participe au shootaround et à l’échauffement, bien avant le dernier PDF.

Suivez en priorité les journalistes des équipes sur lesquelles vous pariez le plus, puis l’actualité en français sur Basket USA. Une information venue d’un compte non vérifié ne vaut pas confirmation. Attendez qu’elle soit reprise par un insider identifié ou par le rapport officiel.

Alertes sur mobile : être prévenu d’un changement de statut

Aucune des applications que j’ai vérifiées en octobre 2026 ne propose d’alerte dédiée aux changements de statut sur l’injury report. Les notifications des applis de paris portent sur vos paris et le début des matchs. La page d’aide de l’application NBA ne mentionne pas d’alerte blessure.

La solution la plus simple reste de caler des rappels sur les heures officielles. Voici comment faire avec l’application Rappels ou Horloge de votre téléphone.

Notez le match et la côte de l’équipe (Est ou Ouest) qui vous intéresse.

Créez un rappel à l’heure de Paris du rapport du jour, par exemple 19 h pour un match de l’Est.

Ajoutez un second rappel 30 minutes avant le tip-off pour relire le dernier PDF.

Ouvrez l’appli de votre opérateur juste après, pour vérifier si la ligne a déjà bougé.

Ce second rappel est le moment où l’on ajuste un pari depuis l’une des applications de paris sportifs agréées par l’ANJ.

Comment une absence fait-elle bouger les cotes ?

Un changement de statut pousse les bookmakers à recalculer le handicap (spread), le total de points et les props, et plus le joueur pèse dans son équipe, plus la ligne bouge.

Le 28 octobre 2026 à 11 h, heure de Paris, j’ai relevé les lignes de Cavaliers-Wizards chez Winamax. Ce relevé intègre le rapport de la veille, mais il précède le rapport du jour, attendu entre 16 h et 18 h à Paris cette semaine-là. Sur les quatre marchés, la marge du bookmaker va de 15,6 à 15,7 %. Sans elle, le plus de Donovan Mitchell vaudrait 2,06 au lieu de 1,78.

Marché Ligne relevée Cotes Probabilité implicite Handicap Cleveland -10,5 / Washington +10,5 1,78 / 1,68 56,2 % / 59,5 % Total du match 239,5 points Plus 1,76 / moins 1,70 56,8 % / 58,8 % Points de Donovan Mitchell 25,5 points Plus 1,78 / moins 1,68 56,2 % / 59,5 % Points d’Anthony Davis 21,5 points Plus 1,72 / moins 1,74 58,1 % / 57,5 %

Le rapport du jour peut déplacer toutes ces lignes. Si Anthony Davis est déclaré out, sa ligne de points disparaît et le handicap de Cleveland devrait monter au-delà de 10,5.

Un pari validé avant garde sa cote, ce qui devient un avantage si Mitchell récupère des tirs et un piège s’il joue sous restriction de minutes. Comparez ces lignes chez les sites de paris sportifs agréés par l’ANJ avant de miser.

Cotes Winamax sur le marché Cavaliers-Wizards relevé le 28 octobre 2026 Cotes Winamax sur le marché Cavaliers-Wizards relevé le 28 octobre 2026

Mesurer le poids d’un absent avec l’on/off et le Net Rating

Le Net Rating est l’écart entre les points marqués et encaissés par une équipe pour 100 possessions. L’on/off compare ce chiffre quand un joueur est sur le terrain et quand il est sur le banc ou absent. Si l’équipe tombe de +5 à -3 sans lui, son absence pèse lourd.

Trouvez l’écart de Net Rating de l’équipe avec et sans le joueur.

Convertissez-le en points. Multipliez l’écart par le nombre moyen de possessions des deux équipes, puis divisez par 100. Avec 100 possessions, un écart de 8 points de Net Rating vaut 8 points au handicap. Avec 104 possessions, il en vaut 8,3.

Comparez ce chiffre au mouvement du handicap après l’annonce de son absence.

Décidez. Si le handicap a bougé d’au moins 3 points de moins que votre estimation, la cote mérite un examen. Si l’écart est plus faible, il n’y a rien à prendre.

Exemple de la saison 2026-27, à partir des feuilles de match Sportradar : avec Paolo Banchero sur toute la rencontre face aux Hawks, le Magic avait un offensive rating de 110,8 et un defensive rating de 115,4, soit un Net Rating de -4,6. Sans lui, à New York le 25 octobre, il passait à 106,1 et 97,1, soit +9,0.

Ces chiffres vont à l’inverse de l’intuition, et c’est la leçon. Un match avec et un match sans ne disent rien. Attendez au moins 10 matchs de chaque côté avant de vous fier à un on/off, je mettrai à jour cette section en cours de saison.

Joueurs de rôle et absences multiples : là où le marché réagit mal

L’hypothèse est connue. Le marché ajusterait très vite la ligne pour une star, et moins bien pour un défenseur de rotation ou pour trois absents de rotation le même soir. Le total de points pourrait alors rester trop bas quand le meilleur défenseur extérieur ou le pivot titulaire manque.

Les premiers matchs d’octobre 2026 que j’ai regardés ne suffisent pas à le confirmer ou à l’infirmer. Traitez cette idée comme une piste à vérifier sur vos propres paris, pas comme une règle.

Règle empirique : quand un défenseur titulaire est absent, comparez le total du soir au total des derniers matchs de l’adversaire avant de jouer le moins.

Props joueurs : qui récupère les tirs, les rebonds et les minutes ?

Une absence redistribue le jeu, et les opérateurs ajustent alors les lignes des coéquipiers. Avant de miser, regardez qui hérite de quoi.

Tirs et usage . Le joueur qui récupère le ballon en premier prend la plus grosse part des tirs libérés. Son usage rate (part des possessions qu’il termine) monte.

. Le joueur qui récupère le ballon en premier prend la plus grosse part des tirs libérés. Son usage rate (part des possessions qu’il termine) monte. Rebonds . Si l’absent est un intérieur, les rebonds se reportent sur l’autre pivot et sur les ailiers forts.

. Si l’absent est un intérieur, les rebonds se reportent sur l’autre pivot et sur les ailiers forts. Minutes du titulaire remplaçant. Le joueur qui entre dans le cinq gagne des minutes, donc des occasions de marquer.

Exemple de la saison en cours, d’après les feuilles de match Sportradar : avec Banchero face aux Hawks, Franz Wagner avait pris 20 tirs pour 22 points, 6 rebonds et 5 passes. Sans lui à New York, il est monté à 23 tirs, 23 points, 13 rebonds et 9 passes. Les points du banc d’Orlando sont passés de 22 à 47. Un seul match de chaque côté, la tendance reste à confirmer.

Load management : comment repérer un repos déguisé ?

Quatre signaux trahissent un repos déguisé. Vérifiez-les avant de miser :

Un back-to-back, surtout le second soir, avec un déplacement.

Des minutes en hausse sur les 3 derniers matchs, au-delà de la moyenne du joueur.

Un libellé vague sur le rapport, du type Soreness (douleur) ou Injury Management (gestion de blessure).

Un coach qui parle de « décision au dernier moment » sans citer de blessure précise.

Le load management est la gestion de la charge de travail d’un joueur en bonne santé. L’équipe le laisse au repos pour limiter le risque de blessure sur une saison de 82 matchs.

La NBA encadre cette pratique avec la Player Participation Policy, présentée sur nba.com et vérifiée en octobre 2026 dans sa dernière version publiée. Elle vise d’abord les stars, c’est-à-dire les joueurs sélectionnés au All-Star Game ou dans une équipe All-NBA lors des 3 saisons précédentes.

Une équipe ne doit pas laisser plus d’une star au repos le même soir, et ses stars doivent être disponibles pour les matchs diffusés au niveau national et pour la NBA Cup.

La ligue applique ce texte. Elle a infligé 100 000 $ aux Cavaliers en novembre 2025, pour avoir laissé Donovan Mitchell et Evan Mobley au repos face au Heat.

Pour le parieur, cela réduit les repos francs. Le risque se déplace vers les absences déclarées comme une petite blessure, d’où l’intérêt des quatre signaux ci-dessus.

Exemple de la saison en cours : LeBron James a été déclaré out pour une gestion du bas du dos face aux Bucks en octobre 2026, d’après Field Level Media. Ce type de libellé demande de vérifier le rapport à chaque match, pas seulement le soir où il apparaît.

Analyser l’injury report en 6 étapes avant de miser

Voici la routine que je suis à la rédaction de Basket USA avant chaque pari NBA, du premier rapport à la décision.

Lire le rapport de la veille. Ouvrez le PDF publié après 23 h (Est) ou 2 h (Ouest), heure de Paris. Notez chaque joueur listé dans les deux équipes.

Ouvrez le PDF publié après 23 h (Est) ou 2 h (Ouest), heure de Paris. Notez chaque joueur listé dans les deux équipes. Noter les questionable. Ce sont eux qui feront bouger la ligne. Ne misez sur aucun pari qui dépend d’eux à ce stade.

Ce sont eux qui feront bouger la ligne. Ne misez sur aucun pari qui dépend d’eux à ce stade. Vérifier la raison. Une fracture, une maladie ou un Injury Management ne mènent pas à la même décision. La raison vous dit si l’absence peut durer.

Une fracture, une maladie ou un Injury Management ne mènent pas à la même décision. La raison vous dit si l’absence peut durer. Mesurer l’impact. Comparez l’équipe avec et sans le joueur sur un échantillon d’au moins 10 matchs, convertissez l’écart de Net Rating en points, puis regardez qui récupère ses tirs.

Comparez l’équipe avec et sans le joueur sur un échantillon d’au moins 10 matchs, convertissez l’écart de Net Rating en points, puis regardez qui récupère ses tirs. Comparer au mouvement de cotes . Relevez la ligne avant le rapport du jour, puis après. Si elle a déjà bougé d’autant de points que votre estimation de l’étape 4, il n’y a plus de value à chercher. S’il reste au moins 3 points d’écart, la cote mérite un examen.

. Relevez la ligne avant le rapport du jour, puis après. Si elle a déjà bougé d’autant de points que votre estimation de l’étape 4, il n’y a plus de value à chercher. S’il reste au moins 3 points d’écart, la cote mérite un examen. Décider, miser, attendre ou passer. Misez si le statut est tranché et la ligne en retard. Attendez si un questionable décide de votre pari. Passez si vous ne pouvez pas relire le dernier PDF avant le tip-off.

Faites une capture de cette checklist et gardez-la sous la main les soirs de match.

Checklist en 6 étapes pour analyser l’injury report avant de miser

5 erreurs qui faussent vos paris face à un injury report

Ces cinq erreurs viennent toutes d’une mauvaise lecture du rapport, pas d’un mauvais pronostic.

Miser gros avant qu’un questionable soit tranché. Réduisez la mise ou attendez la mise à jour, la décision tombe souvent dans la dernière heure avant le tip-off.

Réduisez la mise ou attendez la mise à jour, la décision tombe souvent dans la dernière heure avant le tip-off. Lire une version périmée du rapport. Vérifiez l’horodatage du PDF, un rapport de 16 h 30 ET est déjà dépassé à 1 h du matin à Paris.

Vérifiez l’horodatage du PDF, un rapport de 16 h 30 ET est déjà dépassé à 1 h du matin à Paris. Se fier à un tweet non vérifié. Attendez la reprise par un insider identifié ou par le rapport officiel avant de valider.

Attendez la reprise par un insider identifié ou par le rapport officiel avant de valider. Ignorer le champ « raison ». Lisez toujours la colonne Reason, un Injury Management un soir de back-to-back n’a pas le même sens qu’une entorse.

Lisez toujours la colonne Reason, un Injury Management un soir de back-to-back n’a pas le même sens qu’une entorse. Supposer qu’« available » signifie temps de jeu complet. Vérifiez ses minutes récentes et les propos du coach, une restriction de minutes n’apparaît jamais sur le rapport.

Pour éviter ces erreurs, lisez noter guide pour apprendre à parier sur le basket.

Faut-il attendre le dernier injury report pour parier ?

Attendez le rapport du jour dès qu’un questionable décide de votre pari. Si tous les statuts sont out ou available, vous pouvez agir dès la veille.

Trois enseignements se dégagent. Le rapport du jour tombe entre 17 h et 19 h à Paris pour l’Est, entre 20 h et 22 h pour l’Ouest. Les questionable se tranchent souvent dans la dernière heure, comme Deni Avdija, available 30 minutes avant le tip-off. Un match d’écart ne mesure pas le poids d’un absent.

Mon choix reste le même chaque soir. Le rapport officiel d’abord, les insiders ensuite, et aucune mise sur un questionable avant le rapport du jour. Voici comment l’appliquer selon votre profil :

Vous pariez sur les matchs de la côte Est . Relisez le PDF publié après 19 h, puis validez avant de dormir.

. Relisez le PDF publié après 19 h, puis validez avant de dormir. Vous pariez sur les matchs de la côte Ouest . Le rapport du jour tombe entre 20 h et 22 h et le tip-off vers 4 h. Fixez une mise réduite ou passez au pari en direct.

. Le rapport du jour tombe entre 20 h et 22 h et le tip-off vers 4 h. Fixez une mise réduite ou passez au pari en direct. Vous jouez les props joueurs. Attendez le dernier PDF, car un seul changement de statut redistribue les tirs, les rebonds et les minutes.

Ce soir, notez l’heure de Paris du rapport du jour pour le match qui vous intéresse et réglez un rappel 30 minutes avant le tip-off.

Questions fréquentes sur le NBA injury report Voici les réponses courtes aux questions qui reviennent avant de lire un rapport. Le NBA injury report est-il obligatoire pour toutes les franchises ? + Oui. Le règlement publié sur official.nba.com impose aux équipes de déclarer blessures, maladies, autres problèmes médicaux et repos pour tous les matchs NBA. Les 30 franchises y sont soumises, avec une première échéance à 17 h locales la veille du match. Que se passe-t-il si un joueur est déclaré out après mon pari ? + Un pari sur le vainqueur, le handicap ou le total reste valable, à la cote prise au moment de la validation. Pour un pari sur les points du joueur, Winamax et PokerStars Sport l’annulent et Betclic le rembourse, d’après les règlements relevés en octobre 2026. Chez Betclic, un joueur qui entre en jeu, même brièvement, rend le pari valide. Où voir les absents du soir en NBA en français ? + Le rapport officiel n’existe qu’en anglais, sur official.nba.com. Pour l’actualité des absences en français, suivez Basket USA. Pour les statuts, le dernier PDF officiel reste la référence. L’injury report fonctionne-t-il de la même façon en playoffs ? + Oui. Le règlement s’applique à tous les matchs NBA, et la page officielle ne prévoit pas de règle distincte pour les playoffs. Les rapports d’avril 2026 suivaient le même format, avec des PDF horodatés tous les quarts d’heure. Une équipe risque-t-elle une sanction si elle ne déclare pas un joueur ? + Oui, une amende. La NBA ne publie pas de barème, mais elle a infligé 25 000 $ au Magic en avril 2026, 25 000 $ aux Clippers en avril 2024 et 100 000 $ aux 76ers en avril 2024. Pourquoi un joueur available peut-il finalement ne pas jouer ? + Available veut dire disponible, pas titulaire ni assuré de jouer. Le coach peut le laisser sur le banc, ou une gêne peut apparaître à l’échauffement. Le rapport reste mis à jour jusqu’au tip-off, relisez donc le dernier PDF.

Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs. Parce qu’un parieur doit savoir quand quitter le jeu. Rendez-vous sur joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13 – appel non surtaxé).