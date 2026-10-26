Guides de paris sportifs en NBA : nos conseils

Vainqueur du match Handicap Total de points Cote Back-to-back Load management Pari joueur Pari combiné

01 Moneyline Vainqueur du match Le pari le plus simple : on choisit l’équipe qui gagne. En NBA, pas de match nul, la prolongation compte. Exemple NBAPari sur les Knicks : victoire d’un point après prolongation ou de vingt points, le pari est gagnant dans les deux cas.

02 Spread Handicap Des points d’avance ou de retard attribués à une équipe pour équilibrer le duel. Exemple NBACeltics -6,5 : une victoire 112-104 (8 points d’écart) valide le pari, une victoire 110-105 ne suffit pas. Lire le guide →

03 Over / Under Total de points On parie sur le score cumulé des deux équipes, au-dessus ou en dessous d’une ligne fixée par l’opérateur. Exemple NBALigne à 224,5 : un match terminé 118-110 (228 points) valide le « plus de ». Lire le guide →

04 Odds Cote Le multiplicateur appliqué à la mise si le pari est gagnant. Elle traduit aussi une probabilité, marge de l’opérateur comprise. Exemple NBAUne cote de 2,00 rend deux fois la mise si le pari passe : elle correspond à une probabilité implicite de 50 %.

05 B2B Back-to-back Deux matchs en deux soirs. Fatigue, voyage, rotation raccourcie : le deuxième soir, certains cadres sont ménagés. Exemple NBAUne équipe qui joue à domicile un soir puis à Denver le lendemain cumule voyage, fatigue et altitude.

06 Gestion de la charge Load management Repos programmé d’un joueur pourtant valide. L’info tombe parfois peu avant le match. Exemple NBALe rapport officiel des blessures de la NBA classe chaque joueur : out, doubtful, questionable ou probable.

07 Player prop Pari joueur Un pari sur la performance d’un joueur : points, rebonds, passes décisives. Il dépend beaucoup de son temps de jeu. Exemple NBAPlus de 25,5 points pour un meneur : il doit en marquer au moins 26 pour que le pari passe.