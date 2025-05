Allisha Gray sort le grand jeu pour enfoncer les Wings

L’apprentissage est difficile pour la numéro 1 de la dernière Draft, Paige Bueckers, qui court toujours après sa première victoire en WNBA. À domicile, Atlanta a été sans pitié hier, infligeant ainsi à Dallas sa quatrième défaite consécutive pour débuter la saison.

Pour le coup, les Texanes n’ont pas pu faire grand chose face à une Allisha Gray à ce niveau, bien accompagnée par une Brittney Griner qui continue de prendre ses marques dans sa nouvelle formation et qui a inscrit son premier 3-points de la saison (15 points, 8 rebonds), sans oublier Brionna Jones (11 points, 15 rebonds) et Rhyne Howard (9 points, 10 passes décisives).

27 nuances de Gray

Avec 27 points au compteur, Allisha Gray a pour sa part été à l’initiative et à la conclusion du 14-5 qui a permis au Dream de prendre le large après la pause (51-37). En fin de troisième quart-temps, c’est encore elle qui a planté le 3-points pour faire passer l’écart à +20 (68-48).

Puis lorsque Dallas a réussi à revenir, les Wings ont trouvé Allisha Gray à trois reprises sur leur chemin, sur un lay-up, une claquette et un ultime 3-points afin de porter la marque à 80-70 à moins de trois minutes de la fin. A mentionner également sa défense rugueuse à l’image de ses trois contres !

Au-delà de la défaite, 83-75, la partie a encore été difficile pour Paige Bueckers (11 points à 4/15 au tir, 5 passes décisives et un +/- de -21), qui va poursuivre son apprentissage mardi prochain face aux joueuses du Connecticut Sun, qui n’ont, elles non plus, pas encore gagné en attendant leur déplacement de ce soir… à Atlanta.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.