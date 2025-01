Petit clin d’œil sympa de la part de Nike et Devin Booker qui ont pioché parmi les coloris « Player Exclusive » de la Nike Book 1 pour compléter la collection des premières chaussures signature du joueur des Suns à disposition du grand public.

On retrouve ainsi la version « Forrest Gump » reprenant les couleurs de la Nike Cortez du même nom qui va être mise en vente. Comme dans la paire iconique du film, on retrouve une tige d’un blanc éclatant contrastée par des finitions en rouge sur le « Swoosh », sur la languette ou le talon, avec une bande bleue au niveau intermédiaire de la semelle.

La Nike Book 1 « Forrest Gump » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

Notre verdict de la Book 1

Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.

Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché. La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public.