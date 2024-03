NCAA | Jerry Stackhouse s’en prend violemment aux arbitres et se fait logiquement expulser !

Joueur, on le savait parfois volcanique et explosif dans son rôle de scoreur patenté, notamment chez les Sixers, les Pistons ou les Mavs. Entraîneur, Jerry Stackhouse a (malheureusement pour lui) conservé quelques habitudes de sa précédente carrière dans sa relation avec le corps arbitral.

Hier soir, dans la défaite des siens face à VCU (70-65), le coach de Vanderbilt a pété les plombs, se faisant expulser pour deux fautes techniques, retenu d’abord par plusieurs membres de son propre staff après de vives invectives envers les arbitres, puis carrément escorté vers les vestiaires par le service de police en place !

La raison de son ire ? Après un dunk « facial » de son intérieur Liam Robbins qui célébrait son geste en se tapant la main sur la tête, ce qui est devenu monnaie courante sur les parquets du monde entier, Jerry Stackhouse n’a pas du tout apprécié que les officiels sifflent une faute technique…

« C’était un match mal arbitré et [les officiels] doivent faire mieux que ça. »

Alors que Vanderbilt revenait à -3 sur ce dunk, VCU a hérité de six lancers francs qui lui ont permis de passer un 12-2 pour sceller la victoire. Sous tension dans un début de saison plus que poussif, à trois victoires pour quatre défaites, Jerry Stackhouse n’a pas aidé les siens sur ce coup-là !

« J’ai trouvé que ce match a été mal arbitré globalement. On a une équipe qui joue sans ménager ses efforts et on finit avec 20 lancers, contre 37 pour l’adversaire », a réagi Jerry Stackhouse après le match. « Les joueurs peuvent parfois gesticuler et célébrer une action importante, ça fait partie du jeu. Je ne crois pas que [cette faute technique] sur [Robbins] était justifiée, surtout à ce moment du match. Je suis fier de nos gars qui se sont bien battus dans un environnement difficile mais je continue de penser qu’on n’a pas causé notre défaite. C’était un match mal arbitré et [les officiels] doivent faire mieux que ça. »

Engagé par les Commodores en 2019, Coach Stack avait réussi à mener les siens à un bilan positif la saison passée (19-17) mais son bilan global après trois saisons n’est pas vraiment glorieux à 42-58… On peut s’attendre à des sanctions plus poussées de la NCAA pour l’entraîneur en chef de Vanderbilt.