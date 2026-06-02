Oscar Wembanyama et neuf autres Français attendus à l’Adidas Eurocamp

C’est une tradition du début du mois de juin. L’Adidas Eurocamp de Trévise va réunir, à partir de vendredi et pendant trois jours, certains des meilleurs prospects internationaux, entre rencontres, ateliers et séances de travail devant les recruteurs.

Pour cette 19e édition, les Français seront particulièrement bien représentés, avec dix joueurs invités. Parmi eux, Oscar Wembanyama, le petit frère de Victor, qui a effectué ses débuts chez les professionnels cette saison avec Strasbourg, en Betclic Élite.

Au total, 61 joueurs ont été retenus pour l’événement, avec plusieurs invités de marque pour les accompagner. Franz Wagner, Bogdan Bogdanovic ou encore VJ Edgecombe seront ainsi présents à Trévise.

Dix entraîneurs NBA feront également le déplacement pour encadrer ces jeunes pousses. On retrouvera notamment Dave Joerger, ancien coach de Memphis et Sacramento, aujourd’hui assistant chez les Bucks, ainsi que Phil Handy, assistant de Jason Kidd à Dallas, passé par les Cavaliers et les Lakers, et triple champion NBA.

Une forte délégation tricolore

Outre Oscar Wembanyama, un autre frère d’un joueur français NBA tentera de se mettre en avant : Swann Penda, prometteur joueur du Mans et petit frère de Noah Penda. Il évoluera dans la Team Next Gen, avec Cameron Houindo, ancien du Pôle France, qui avait choisi de lancer sa carrière professionnelle au Cedevita Olimpija, comme Joan Beringer avant lui.

Les huit autres Français seront répartis dans les deux « Team Eurocamp » :

Oscar Wembanyama (Strasbourg)

Meïssa Faye (Ratiopharm Ulm)

Maxence Lemoine (La Rochelle)

Jahel Trefle (Strasbourg, incertain après sa blessure lors du Trophée du Futur)

Izan Le Meut (Le Portel)

Marc-Owen Fodzo Dada (Nancy)

Mohamed Diakité (Ratiopharm Ulm)

Kylian Mpete (Le Portel)

L’Adidas Eurocamp permettra aussi de suivre plusieurs gros talents internationaux. Parmi eux, Joaquim Boumtje Boumtje, phénomène américano-espagnol du Barça, MVP de l’Euroleague NextGen à seulement 17 ans et futur joueur de Duke, ou encore le meneur slovène Stefan Joksimovic (Baskonia) et apparaît déjà comme un candidat à la Lottery de la prochaine Draft.

Les rencontres seront diffusées sur la chaîne YouTube d’Adidas.