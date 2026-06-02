Plus de 2 milliards de vues : le Game 7 Thunder–Spurs affole les réseaux sociaux

C’est un petit cap historique pour la NBA, et un nouveau symbole de l’immense attraction de Victor Wembanyama. La ligue a annoncé que le Game 7 de la finale de conférence Ouest entre le Thunder et les Spurs avait généré plus de deux milliards de vues sur les réseaux sociaux, un record pour une rencontre NBA !

Selon Ripple Analytics, ce total agrège l’ensemble des publications contenant des images du match, diffusées par les comptes officiels de la NBA, de ses diffuseurs, des équipes, mais aussi par des fans. Il ne s’agit donc pas d’une audience unique, mais bien d’un indicateur de l’exposition massive de cette rencontre sur les plateformes sociales.

Cette série avait déjà démarré très fort dans ce domaine. Dès le Game 1, porté par une performance XXL de Victor Wembanyama, la NBA avait recensé 1,9 milliard de vues sur les réseaux sociaux. Mais l’enjeu d’un Game 7, la tension d’une qualification pour les Finals et la présence du Français ont encore fait grimper les compteurs.

Game 7 between the San Antonio Spurs and Oklahoma City Thunder has surpassed 2 BILLION views across social media platforms, becoming the most-viewed NBA game EVER on social. The series now owns the TWO MOST-VIEWED NBA games EVER on social, with Game 1 reaching 1.9 billion views. pic.twitter.com/Imjoei4vTy — NBA Communications (@NBAPR) June 1, 2026

Le DPOY s’était d’ailleurs déjà imposé comme l’un des joueurs les plus suivis de la saison régulière. Avec plus de 2,4 milliards de vues à lui seul, Victor Wembanyama s’était classé deuxième de la ligue dans cette hiérarchie, seulement devancé par LeBron James et ses 2,85 milliards de vues. Shai Gilgeous-Alexander, futur adversaire malheureux des Spurs dans cette finale de conférence, pointait lui à la sixième place avec 1,14 milliard.

La finale NBA entre les Spurs et les Knicks pourrait désormais permettre à la ligue d’atteindre de nouveaux sommets. Entre le phénomène Wemby et la puissance médiatique de New York, la NBA dispose en tout cas d’une affiche idéale pour confirmer son succès sur les réseaux sociaux. Mais également à la télévision…