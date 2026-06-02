Le Mercury touche le fond face aux Lynx

En grande difficulté depuis le début de la saison, le Mercury pouvait profiter de son premier match de Commissioner’s Cup pour se relancer, mais il n’en fut rien. Dès les premières minutes, les joueuses de Nate Tibbetts sont dominées et concèdent un 12-5 pour démarrer la partie.

Portées par une Olivia Miles (19 points, 9 passes) inarrêtable en début de rencontre, les Lynx creusent rapidement l’écart (19-8) tandis que Phoenix peine à lancer la machine. Noémie Brochant (11 points, 4/8 au tir) et Alyssa Thomas impulsent un 8-0 pour les locales, mais elles sont rapidement calmées par un tir lointain de Courtney Williams (30 points, 13/20 au tir, 3/3 de loin).

Les Lynx prennent le large dans le deuxième quart-temps. Un tir primé de Courtney Williams est suivi par un panier en contre-attaque de Kayla McBride et Minnesota prend vingt points d’avance (46-26). Le Mercury n’arrive pas à répondre et alterne entre les pertes de balle et les tirs ratés. Les Lynx en profitent pour s’envoler. À la mi-temps, elles mènent largement 67 à 40 avec 75% de réussite au tir, aucune équipe n’ayant fait mieux sur une seule mi-temps cette saison en WNBA.

Une défaite historique pour le Mercury

Après la pause, la tendance ne s’inverse pas. Courtney Williams enfonce le Mercury avec des tirs à mi-distance. Elle est accompagnée par Olivia Miles et l’écart atteint les +30 à la fin du troisième acte (86-56). Sans surprise, le Mercury ne corrige pas le tir dans la dernière période et s’incline lourdement 111 à 77. Phoenix signe ainsi le deuxième plus lourd revers de son histoire à domicile derrière une défaite de 42 points survenue en 2012 face aux San Antonio Stars.

Finaliste la saison dernière, la franchise de l’Arizona n’a remporté que deux de ses huit premiers matchs et possède le pire bilan de WNBA, à égalité avec le Sun. De son côté, les Lynx continuent de dérouler. Alors que Napheesa Collier n’a toujours pas joué un match, l’équipe de Minneapolis domine le classement avec 7 victoires pour seulement 2 défaites.