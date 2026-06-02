Le retour de la Jordan Sixty Plus Low

En matière d’originalité, Jordan Brand avait innové en 2009 en sortant la Jordan Sixty Plus Low. L’idée ? Dessiner un modèle hybride s’inspirant de toutes les Air Jordan avec lesquelles Michael Jordan a scoré plus de 60 points. C’est arrivé cinq fois, une en 1986 (63 points, en playoffs face aux Celtics), deux en 1987 (61), une en 1990 (69 face aux Cavs, son record en carrière) et une en 1993 (64).

Le résultat est plutôt réussi et Jordan Brand a décidé de lui donner une nouvelle vie en 2026 pour tester sa cote. La Jordan Sixty Plus Low s’inspire donc de la Air Jordan 1, pour la partie avant perforée, mais aussi de la Jordan 2, de la 5 pour son design général et de la 7, avec notamment le 23 présent sur le talon.

La Jordan Sixty Plus Low est à retrouver en deux coloris sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros. On reste pour l’instant sur du classique : le premier, baptisé « Platinum White » est blanc assorti de finitions en gris et du bleu sous la semelle, le deuxième, « Triple Black », est 100% noir.