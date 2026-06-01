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Quand la Nike Book 2 reprend des frites

Publié le 1/06/2026 à 11:03 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau coloris de la deuxième chaussure signature de Devin Booker rend hommage au « McDonald’s All-American Game » en reprenant le logo de l’enseigne comme on le trouve à Sedona, en Arizona.

Le choix des coloris est un défi permanent pour habiller les chaussures signature des différents joueurs concernés. Devin Booker avait par exemple choisi de mettre à l’honneur ses passions ainsi que les différents paysages d’Arizona sur la Nike Book 1.

La direction artistique est moins évidente sur la Nike Book 2, où on a par exemple retrouvé un dernier coloris en hommage à… ses deux animaux de compagnie.

Cette nouvelle version « McDonalds Sedona » a également de quoi surprendre. Car en plus d’adresser un clin d’oeil au « McDonald’s All-American Game », match de gala rassemblant les meilleurs lycéens du pays, il honore également le « McDo » basé à Sedona, où le logo de l’enseigne a pour particularité de ressortir… en bleu clair.

La Book 2 « McDonalds Sedona » allie ainsi une tige d’un blanc crème avec des finitions en bleu clair, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral mais aussi le logo McDonalds, ou encore la mention « Chapter Two » sur le talon.

La Nike Book 2 « McDonals Sedona » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros. C’est déjà le huitième coloris de la paire en vente en France.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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