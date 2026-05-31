Carla Leite et le Fire éteignent Caitlin Clark

Le Fire avait visiblement retenu la leçon. Dix jours après sa lourde défaite à Indianapolis, Portland a pris sa revanche face au Fever, avec la manière, en s’imposant 100-84 devant son public du Moda Center.

Tout avait pourtant mal commencé pour la nouvelle franchise, rapidement menée 8-2 par une équipe d’Indiana plus agressive dans la raquette. Mais après un temps-mort, Portland a inversé le rapport de force. Un 19-2 a lancé la soirée du Fire, qui menait déjà 29-15 après douze minutes, derrière une Megan Gustafson parfaite d’efficacité.

L’intérieure a terminé meilleure marqueuse du match avec 22 points, à 8/8 au tir, symbole d’une attaque de Portland bien plus fluide et équilibrée qu’à l’accoutumée. Six joueuses du Fire ont ainsi atteint les dix points, avec Carla Leite en chef d’orchestre : 18 points et 12 passes, record en carrière à la clé.

Emily Engstler a elle aussi noirci la feuille avec 16 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, pour accompagner le premier vrai match référence collectif de Portland. Surtout, le Fire a dominé là où on ne l’attendait pas forcément : près du cercle, avec 52 points inscrits dans la peinture contre 34 pour Indiana.

En face, Aliyah Boston a bien essayé de répondre avec 18 points et 7 rebonds, mais le Fever n’a jamais vraiment menacé après le premier quart-temps. La soirée a surtout été compliquée pour Caitlin Clark, limitée à 6 points à 1/7 au tir, avec 6 passes mais aussi 5 fautes en 22 minutes.

Portland comptait encore 25 points d’avance dans le troisième quart-temps, avant de simplement gérer la fin de rencontre. Après ce succès, le Fire confirme ses bons débuts dans la Grande Ligue féminine, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, pour pointer à 6-4 tandis que le Fever (4-4) est tout juste à l’équilibre.