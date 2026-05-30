Sans Kelsey Plum, les Sparks enchaînent à Washington

Première sortie sans Kelsey Plum pour les Sparks qui se rendaient à Washington pour défier les Mystics. Un début de rencontre largement dominé par Shakira Austin (25 points, 10 rebonds), impliquée dans 14 des 16 premiers points de son équipe (16-11). Lorsqu’elle part s’asseoir sur le banc, Kiki Iriafen prend le relais, mais Los Angeles répond grâce à Cameron Brink et Dearica Hamby (25-21).

Les Californiennes finissent d’effacer leur retard dans la période suivante et passent devant grâce à un panier primé de Cameron Brink. Jusqu’à la mi-temps, les deux formations se rendent les paniers et les tirs à 3-points. Los Angeles finit par avoir le dernier mot après une nouvelle flèche lointaine de Cameron Brink et mène au moment de rejoindre les vestiaires (42-37).

Comme ce fut le cas en début de rencontre, Washington s’appuie sur ses intérieures pour reprendre le contrôle. Shakira Austin convertit un 2+1 et Kiki Iriafen prend le meilleur sur Nneka Ogwumike (20 points, 11 rebonds) à deux reprises. L’ancienne du Storm répond de l’autre côté du terrain. Elle réussit un panier avec la faute et un «fadeaway» à la fin du troisième quart-temps. Elle est suivie par des tirs à 3-points de Chance Gray et d’Erica Wheeler (21 points, 8 passes) et Los Angeles continue de mener (69-61).

Erica Wheeler ne tremble pas

Au moment de rentrer dans le «money-time», Washington compte toujours cinq longueurs de retard. Si les Mystics recollent à une possession, elles peinent à contenir les offensives californiennes. Nneka Ogwumike en profite et atteint les 20 points sur un panier primé, pris face à Shakira Austin. Dans la dernière minute, Sonia Citron (21 points, 8 passes) ramène les Mystics à un point. Sur la possession suivante, Erica Wheeler s’appuie sur un écran de Nneka Ogwumike pour se défaire du marquage d’Alicia Florez et finir au cercle.

Si Shakira Austin répond avec un nouveau panier, les Mystics sont forcées d’envoyer les Sparks aux lancers-francs. Malheureusement pour les femmes de Sydney Johnson, Erica Wheeler réalise un 4/4 sur la ligne et permet à Los Angeles de s’imposer 92 à 87.