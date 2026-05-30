Tristan Thompson officialise sa retraite

C’est dans le podcast de son ex, Khloe Kardashian, accessoirement mère de deux de ses quatre enfants, que Tristan Thompson a confirmé qu’il était désormais à la retraite, à « seulement » 35 ans mais avec tout de même 14 saisons de NBA dans les jambes.

« Honnêtement, c’est génial : je dis toujours aux gens que j’ai l’impression d’être à nouveau un rookie », a livré le Canadien, qui paraît donc à l’aise avec sa nouvelle vie. « Mais il faut réussir à trouver comment amorcer ce changement. Je pense que la chose la plus compliquée pour n’importe qui, mais encore plus pour les sportifs, c’est de trouver ce qui vient après. Pour un athlète, la transition la plus facile est de se diriger vers les médias, parce que c’est un moyen de faire toujours partie du milieu et de parler de ce que l’on aime. »

La dernière fois que Tristan Thompson est apparu sur un parquet, c’était lors de la saison 2024/25 sur une élimination en demi-finale de conférence face aux Pacers. Il a d’ailleurs terminé sa carrière là où il l’a commencée : chez les Cavaliers, qui l’avaient drafté en 4e position en 2011.

Visage marquant de la décennie 2010 des Cavs

C’est justement à Cleveland que « TT » a connu ses plus belles années dans la ligue, entre ses saisons en « double-double » (12 points et 10.1 rebonds au mieux en 2019/20), la signature de son gros contrat en 2015 (82 millions de dollars sur cinq ans), mais surtout son titre de champion en 2016 avec LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love.

Troisième meilleur rebondeur et cinquième joueur le plus capé de l’histoire des Cavs, il aura donc connu une carrière bien remplie (8.3 points, 7.8 rebonds) et il se voit maintenant se diriger vers un univers bien précis.

« Je ne vais pas attendre quatre ou cinq ans avant de me remettre à faire quelque chose : je vais y aller maintenant », ajoute-t-il. « Beaucoup de gars perdent du temps en broyant du noir et en essayant de comprendre pourquoi c’était terminé, tout en se demandant s’ils pouvaient encore rejouer. Ce n’est pas mon cas. […] Je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je pourrais faire qui ait un vrai impact et qui se démarque ?’. J’ai toujours été une éponge et, pour ma part, il est question de me tourner vers l’intelligence artificielle et la tech. »