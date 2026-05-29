Un nouveau coloris (et une grosse promo) sur la Shaqnosis Low

Le retour de la Shaqnosis de Reebok en version Low sur le marché français a été l’un des événements du mois dernier. Le modèle sorti en 1995 avait connu un succès retentissant, alors que le Shaq était présenté comme le nouveau visage de la NBA aux côtés de Penny Hardaway après le premier départ en retraite de Michael Jordan.

Plus de trente ans après, l’engouement est toujours au rendez-vous et Reebok l’a bien compris en mettant un nouveau coloris «Muted Mauve» en vente. Celui-ci garde la même dimensions hypnotique, mais cette fois avec des bandes alternant le violet et le rose, allant jusqu’au rose pâle, pour habiller ses bandes circulaires de cuir et de daim. Le « Vector » de Reebok est toujours présent sur la languette, le talon et sous la semelle. On retrouve également le fameux logo « Dunkman », représentant la silhouette du Shaq, brodé sur l’avant du pied.

Pour la Fête des Mères, la Shaqnosis Low bénéficie d’une promo de -30%, ce qui porte le prix de la paire à 105 euros au lieu de 150, quel que soit le coloris !

À noter que la réduction concerne également la Angel Reese 1 et près de 700 produits destinés au public féminin.