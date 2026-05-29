Rendez-vous ce soir pour la Air Jordan 3 « World’s Best Dad »

Jordan Brand va célébrer la Fête des Pères à sa manière sur le prochain coloris de la Air Jordan 3 « World’s Best Dad ». Celui-ci renvoie en effet à l’un des moments forts en émotions de la carrière de Michael Jordan, lorsque les Bulls ont remporté le titre face à Seattle le 16 juin 1996, le jour de la fête des pères.

Pour son quatrième titre NBA en carrière, MJ avait partagé toute son émotion, car ce succès honorait aussi la mémoire de son père, James Jordan Sr, décédé trois ans plus tôt, peu après son troisième sacre.

Trente ans plus tard, ce coloris « World’s Best Dad » lui rend un nouvel hommage, avec ce coloris classique mais efficace, doté d’une tige en cuir blanc nacré accompagné de son traditionnel imprimé éléphant sur la base arrière. Des touches de noir, doré et rouge, comme sur le « Jumpman » présent sur la languette, complètent l’ensemble.

La Air Jordan 3 « World’s Best Dad » sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros à partir de minuit !