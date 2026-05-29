Tima Pouye tente l’aventure WNBA avec Toronto

Le contingent français en WNBA accueille un nouvel élément : Tima Pouye, dernière recrue du Toronto Tempo de Sandy Brondello. L’arrière tricolore remplace numériquement Lexie Held, coupée par la franchise canadienne.

Son arrivée porte à 13 le nombre de joueuses françaises évoluant dans la ligue nord-américaine cette saison, sans compter Iliana Rupert, absente dans l’attente d’un heureux événement.

Tima Pouye sort d’une saison accomplie en LFB, après avoir atteint la finale du championnat avec Bourges, battu par Basket Landes. Elle a également brillé en Euroleague, avec 15.6 points, 4.2 rebonds et 2.9 passes de moyenne.

« Tima est une scoreuse confirmée, qui a su être performante sous haute pression, tant au niveau national qu’international », a déclaré Monica Wright Rogers, la GM de Toronto. « Sa capacité à créer des espaces, à prendre des rebonds depuis son poste d’arrière et à imposer sa défense nous a particulièrement impressionnés, et nous sommes ravis d’ajouter cette polyvalence et cette expérience à notre ligne arrière. »

De la concurrence sur les postes 1 et 2

Capable d’évoluer sur les deux postes arrière, Tima Pouye arrive toutefois dans une franchise où deux des meilleurs éléments évoluent déjà dans ce registre, avec Brittney Sykes et Marina Mabrey. La rookie Kiki Rice a également montré de belles choses depuis le début de saison, tandis que Julie Allemand est blessée depuis deux semaines.

C’est donc un sacré défi qui attend la Française, à 27 ans, pour sa première expérience outre-Atlantique.

« Je suis très enthousiaste pour cette nouvelle étape et reconnaissante pour l’opportunité de rejoindre Toronto. Avoir disputé l’Euroleague et être allée loin en playoffs en France m’ont aidée à faire grandir mon jeu, et j’ai hâte de continuer à le faire au cours de ce nouveau chapitre avec le Tempo et la WNBA », a-t-elle toutefois ajouté.

À l’issue de cette parenthèse nord-américaine, Tima Pouye devrait poursuivre sa carrière à l’étranger, Bourges Basket ayant officialisé son départ après trois saisons passées dans le Cher.

Visuel : Toronto Tempo