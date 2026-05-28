Carla Leite remet le feu à Portland

Face au Sun, lanterne rouge de WNBA, le Fire avait l’occasion d’enchaîner un troisième succès de rang. Si les premiers coups sont portés par Connecticut, Portland répond aussitôt avec un panier longue distance signé Carla Leite (20 points, 4/10 au tir, 10/10 aux lancers francs). Dans le sillage de la Française, les joueuses locales passent un 7-0.

Pour ne pas être distancé, le Sun s’appuie sur Aneesah Morrow (13 points, 13 rebonds). Active des deux côtés du terrain, l’ailière aide Connecticut à revenir à un point au terme des dix premières minutes (17-16).

Dans la période suivante, Portland remet un coup d’accélérateur. Grâce à son bon mouvement de balle, le Fire parvient à se créer des tirs ouverts, que ce soit dans la raquette ou derrière l’arc. Le Sun essaie de rester au contact, mais manque d’adresse. Au moment de rejoindre les vestiaires, les visiteuses cumulent ainsi un terrible 0/13 à 3-points.

Portland profite de cette maladresse pour creuser l’écart. Juste avant la mi-temps, Bridget Carleton donne dix points d’avance à son équipe (37-27).

Dès la reprise, Connecticut réussit enfin son premier panier primé et efface petit à petit son retard, bien aidé par les nombreuses pertes de balle du Fire. Diamond Miller intercepte ainsi un ballon dans les mains de Carla Leite pour finir en contre-attaque et ramener le Sun à un point. Une minute plus tard, Connecticut repasse même devant, ce qui n’était plus arrivé depuis la première possession de la rencontre (44-43).

Carla Leite encore décisive

Jusqu’à la fin de ce troisième quart-temps, les deux formations s’échangent les coups et démarrent le dernier acte à égalité (50-50). Un quatrième quart-temps qui tourne d’abord en faveur de Connecticut, avant que le Fire n’asphyxie le Sun dans les dernières minutes.

Après avoir inscrit cinq points en deux minutes, l’équipe de Nell Angloma n’en ajoute ainsi que six sur les huit suivantes. Un coup d’arrêt qui arrange évidemment Portland, rapidement revenu à hauteur grâce à Bridget Carleton.

À deux minutes du terme, seulement trois points séparent encore les deux équipes. Alors que la défense du Sun tente de lui fermer l’accès au cercle, Bridget Carleton voit Carla Leite, oubliée à 3-points. La Française ne tremble pas. Sur la possession suivante, elle sert ensuite Frieda Bühner, elle aussi derrière l’arc, pour enterrer Connecticut.

Portland s’impose ainsi 71-61 et enchaîne un troisième succès consécutif. De son côté, le Sun s’enfonce encore un peu plus, avec une seule victoire sur ses neuf premiers matchs.