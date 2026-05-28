Grâce à Nyara Sabally et Marina Mabrey, Toronto résiste à Chicago

C’est déjà la quatrième victoire de la saison pour le Toronto Tempo de Sandy Brondello, et c’est peut-être la plus révélatrice du potentiel de cette équipe, qui va sa toute première saison en WNBA. Sur le parquet d’une équipe du Sky encore amoindrie, la franchise canadienne a pu compter sur un trio Sykes – Mabrey – Sabally impressionnant de maîtrise, avec 20 points pour Brittney Sykes, 29 pour Nyara Sabally qui a pulvérisé son record en carrière (à 7/11 au tir), et 24 points (et 7 passes décisives) pour une Marina Mabrey imperturbable dans le final.

Chicago avait pris le meilleur départ sous l’impulsion de Skylar Diggins mais Toronto a très vite rectifié le tir, passant un 12-4 entre la fin du premier acte et le début du deuxième (22-28). Nyara Sabally a ensuite débuté son festival en scorant 12 points sur la période, accompagnée par l’adresse extérieure de la paire Sykes-Mabrey pour permettre au Tempo de prendre le contrôle de la rencontre en virant à +7 à la pause (48-55).

Les nerfs en acier de Marina Mabrey

Le même trio a ensuite remis le couvert au retour des vestiaires pour donner jusqu’à 14 points d’avance à Toronto (52-66), moment choisi par le Sky pour attaquer son retour. À son tour, la rookie Sydney Taylor a pris feu en passant 15 points de ses 27 points au cours du troisième quart-temps dont un 2+1 et un 3-points pour ramener Chicago à -4 en fin de période (74-78). Sydney Taylor a poursuivi son show en passant deux paniers extérieurs de plus, et avec l’aide de Laura Juskaite et Natasha Cloud, toujours à 3-points, le Sky est revenu à -2 (96-98).

Toronto aurait pu craquer sous la pression, mais a confié son destin dans les mains de Marina Mabrey, qui a exécuté un tir en tête de raquette puis un floater à la perfection pour redonner de l’air à son équipe. Nyara Sabally a enchaîné avec un 3-points et Marina Mabrey a fini le boulot d’un nouveau tir à mi-distance avant d’aligner deux derniers lancers pour sceller les derniers espoirs de « Windy City ».

Le Tempo va à présent préparer la réception ce samedi de Seattle, face à qui les Canadiennes ont pour l’instant décroché leur seule victoire à domicile. Un nouveau défi attend Chicago dès demain avec la réception de Minnesota.