Malachi Moreno repart pour un tour à Kentucky

Malachi Moreno ne rejoindra pas la NBA dès cet été. Le pivot de Kentucky (2m13, 113 kg) a décidé de retirer son nom de la Draft 2026, et donc de revenir à l’université pour une deuxième saison avec les Wildcats.

Une décision importante pour le programme de Mark Pope, qui conserve ainsi son point d’ancrage intérieur. Titulaire à 30 reprises lors de sa saison freshman, le joueur de 19 ans avait rapidement dépassé le simple statut de projet à développer, pour s’imposer comme l’un des éléments les plus réguliers de Kentucky.

Avec ses 7.8 points, 6.3 rebonds, 1.8 passe et 1.5 contre de moyenne, à 58%, Malachi Moreno n’avait pourtant pas crevé l’écran statistiquement. Mais son gabarit, sa mobilité et ses mains avaient attiré les regards, jusqu’à lui offrir une vraie cote durant le processus pré-Draft, avec même quelques projections en fin de premier tour.

Le choix de la patience

Le natif du Kentucky avait un vrai dossier à défendre auprès des franchises NBA, mais il lui manquait encore une garantie solide pour franchir le pas. Dans un contexte où les joueurs NCAA peuvent tester le marché tout en conservant leur éligibilité, il a préféré sécuriser une saison supplémentaire dans un environnement qu’il connaît.

Le pari est clair : revenir avec plus de responsabilités, confirmer comme titulaire, et transformer son potentiel en statut de candidat beaucoup plus évident pour la Draft 2027, annoncée plus faible.

Pour Kentucky, c’est une excellente nouvelle en vue de la prochaine campagne universitaire. Alors que l’effectif continue de se dessiner, le retour de Malachi Moreno donne déjà aux Wildcats une base intérieure fiable, avec un joueur qui pourrait devenir l’un des meilleurs pivots du championnat NCAA s’il franchit le cap attendu.