Kenny Atkinson sait qu’aucun coach n’est à l’abri d’un renvoi

« Sur le plan des statistiques avancées, on en a gagnés deux sur trois […] Je sais que vous avez l’air confus », lâche Kenny Atkinson face aux journalistes lors de l’entraînement des Cavs entre le Game 3 et 4 face aux Knicks.

Alors que sa formation est bien menée 0-3, malgré une grosse opportunité de remporter la rencontre inaugurale notamment, son explication brouillonne a été largement reprise sur X par ceux qui appellent à son renvoi. Comme la plupart de ses homologues de la ligue, le coach des Cavs n’échappe pas aux vagues de contestation en ligne qui réclament sa tête.

Et ce malgré le beau parcours des Cavs cette saison. La franchise de l’Ohio n’avait plus atteint les finales de conférence depuis 2018. C’est même la première fois qu’elle s’invite à ce stade sans LeBron James depuis 1992.

« Vous pouvez avoir du succès dans cette ligue, ne pas vraiment atteindre le sommet et vous faire virer », reste pourtant conscient le technicien des Cavs, en pensant à la situation de son adversaire de coaching dans cette série, Mike Brown. Celui-ci, plus tôt dans sa carrière, avait dû redevenir assistant, aux Warriors (aux côtés d’Atkinson d’ailleurs), après avoir été champion de conférence avec les Cavs en 2007.

Recruté ensuite par Sacramento, il avait été remercié par les Kings en 2024 malgré un bilan positif sur le plan comptable, et un retour en playoffs en 2023. Brown a ensuite rebondi aux Knicks qui avaient eux-mêmes viré Tom Thibodeau malgré une finale de conférence un an plus tôt.

Conscient de sa chance

« C’est un peu ce que j’ai fait, tu te fais virer, tu reviens. Tu t’y remets, tu apprends, tu essaies de t’améliorer et tu ne te décourages pas trop parce que c’est instable. (C’est) dans tout le sport professionnel maintenant. Si tu es en Premier League, c’est quoi, huit mois maintenant ? […] C’est genre, passe à autre chose, trouve un chemin qui va t’aider à t’améliorer, et ensuite, avec un peu de chance, tu auras une autre opportunité. Donc Mike est une belle histoire de résilience, de persévérance et de progression continue », juge-t-il.

Fort d’une première expérience comme coach principal avec les Nets (2016-2020), Kenny Atkinson est donc conscient de sa chance d’être aux manettes d’une équipe NBA. « Croyez-moi, je savoure cette opportunité. Je sais à quel point c’est rare. »

Il a d’ailleurs eu l’occasion d’en échanger avec l’un de ses assistants, dans sa première année à ce poste, après avoir battu les Pistons. « Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit : ‘Tu sais que ce n’est pas normal d’aller en finales de conférence quand tu es un coach de première année, ça ne l’est pas.’ »

« Donc il faut vraiment apprécier, on a cette fenêtre de tir avec ce groupe et je prends cette responsabilité super au sérieux. Et pour ma propre ambition, je veux emmener ce groupe au niveau supérieur. Donc, bien sûr, je pense qu’il y a une responsabilité supplémentaire quand on a une équipe aussi talentueuse », termine-t-il.