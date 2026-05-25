Les Suns ne regrettent pas la diffusion gratuite de leurs matchs

Depuis 2023, les Suns ont entamé une révolution. Non pas sur les parquets, mais dans le mode de diffusion des rencontres de la franchise. En effet, Phoenix a décidé de sortir des accords classiques de télévision, conclus avec des chaînes régionales, pour opter pour une diffusion locale gratuite.

C’est un choix assumé jusqu’en 2030 et déjà défendu en septembre par Mat Ishbia, qui y voyait « du gagnant-gagnant » car, précisait-il, « quand vous élargissez votre base de supporters, de bonnes choses arrivent ».

Seulement, diffuser gratuitement les matches des Suns, c’est forcément renoncer à de l’argent…

« Ce n’est peut-être pas la décision la plus rentable financièrement, pour un chef d’entreprise, mais c’est la bonne décision », reconnaît le propriétaire de la franchise. « Je l’ai dit aux autres propriétaires : sur le papier, d’un point de vue financier, ça peut ne pas sembler très judicieux au premier abord. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’à long terme, c’est la bonne stratégie et c’est la bonne chose à faire. C’est notre rôle à nous, les 30 propriétaires de la NBA, de faire ce qu’il faut pour les fans et de construire quelque chose de vraiment génial. »

Dans la foulée, le Jazz, les Hornets et les Pelicans ont eux aussi suivi cette voie.

« Il faut faire ce qu’il faut sans rien attendre en retour. Il faut se concentrer sur la réussite, sur le fait de gagner, sur le fait de faire les choses correctement, et l’argent suivra », estime Mat Ishbia. « Trop de monde ne pense qu’à gagner un dollar. Pourquoi ne pas simplement faire ce qu’il faut, offrir une expérience formidable aux fans, faire en sorte qu’ils aiment l’équipe ? Et tu gagneras de l’argent à terme, d’une manière ou d’une autre. »