Le Dream réalise le braquage parfait face au Mercury

Atlanta est en passe de devenir spécialiste dans l’art de bien terminer ses rencontres ! Après avoir raflé la victoire au prix d’un énorme « comeback » dès le premier match de sa saison face à Minnesota, le Dream a remis ça hier en renversant Phoenix dans le « money-time », après avoir couru après le score durant toute la rencontre.

Aux côtés de Rhyne Howard (21 points, 8 rebonds), les points de satisfaction ont été nombreux, entre le final percutant d’Allisha Gray (18 points), le double-double d’Angel Reese (17 points, 10 rebonds) et celui de Jordin Canada, encore époustouflante avec ses 11 points et ses 14 passes, son nouveau record en carrière !

Phoenix a longtemps déroulé son basket autour d’Alyssa Thomas (20 points, 12 rebonds, 7 passes). Kahleah Copper a donné le ton en début de match pour permettre au Mercury de passer à +12 après 10 minutes (13-25), avant que Kyara Linskens puis les deux paniers à 3-points de Jovana Nogic ne maintiennent les visiteuses à +10 peu avant la mi-temps (34-44).

Atlanta s’est montré plus pressant dès le retour des vestiaires, lorsque les deux paniers extérieurs de Rhyne Howard et le lay-up d’Angel Reese ont ramené l’écart à un point (47-48). Mais Phoenix a su repartir de l’avant, s’appuyant sur Noémie Brochant, Kyara Linskens et DeWanna Bonner pour reprendre de l’air à l’issue du troisième quart-temps.

Jordin Canada et Rhyne Howard, reines du « money-time »

Les coéquipières de Valériane Ayayi, restée sur le banc, ont peut-être cru avoir fait le plus dur lorsqu’Alyssa Thomas a trouvé la mire par deux fois, avant que DeWanna Bonner ne porte la marque à 58-70 sur un lay-up en transition.

À cinq minutes de la fin, c’est pourtant à ce moment que le Dream a finalement pris feu, développant son meilleur basket pour coiffer Phoenix au poteau. Te-Hina Paopao a montré la voie à 3-points, imitée peu après par Rhyne Howard. Les attaques agressives d’Allisha Gray, par deux fois, et d’Angel Reese vers le cercle ont été récompensées, jusqu’à ce que le 3-points d’Isobel Borlase et le 2+1 foudroyant de Jordin Canada, dans son style caractéristique, ne fassent sauter le verrou du Mercury (76-75).

Dans un fauteuil, Rhyne Howard a pratiquement achevé Phoenix avec un nouveau panier à 3-points, sur la 14e passe décisive de Jordin Canada. Car même si Kahleah Copper a maintenu le suspense grâce à un 3-points et deux lancers, c’est bien Atlanta qui a eu le dernier mot, après une ultime interception d’Angel Reese sur remise en jeu (82-80).

Ce troisième revers de suite fait mal au moral du côté du Mercury, qui va devoir défier deux fois le Liberty à New York cette semaine, et espère récupérer rapidement Monique Akoa-Makani, qui a rejoint l’équipe après avoir perdu la finale du championnat de France avec Bourges. Atlanta va pour sa part tenter de signer une troisième victoire de suite, même s’il faudra batailler pour vaincre Minnesota, une autre équipe en forme en ce début de saison, sur son parquet mercredi soir.