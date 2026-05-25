OG Anunoby méritait-il une place dans la « All-Defensive First Team » ?

Chacun de ses matchs de playoffs depuis un mois vient rappeler à quel point OG Anunoby peut être précieux pour le collectif. Par sa capacité à scorer par « opportunisme », sans que l’équipe ait nécessairement à jouer pour lui, mais aussi par son efficacité en défense. Avec sa mobilité, il est capable de défendre sur tous les profils, tandis que sa dimension physique l’aide à faire vivre un cauchemar aux joueurs qui se retrouvent face à lui.

Ses performances répétées remettraient presque en question le vote pour l’élection des deux meilleurs cinq défensifs de la ligue. Aurait-il mérité sa place dans la « All-Defensive First Team », composée de Derrick White (146 points récoltés), Ausar Thompson (166), Chet Holmgren (190), Rudy Gobert (151) et Victor Wembanyama (200) ? La question mérite d’être posée selon son coach, Mike Brown, qui estime que son ailier a tout simplement été « volé ».

Mike Brown et Jalen Brunson bien conscients de son apport

« Ce sont de grands joueurs, je ne sous-estime personne, mais OG a été volé. Il aurait dû être dans la First Team All-Defense », a-t-il lancé. « Avec sa polyvalence, il fait de nous une équipe du Top 5 en défense. Tout le monde dit toujours : ‘Vous avez Karl-Anthony Towns, vous avez Jalen Brunson…’ Mais la polyvalence que ce gars apporte à l’équipe est hors du commun, et j’espère que les votants ne s’y tromperont pas la prochaine fois. Je suis content qu’il soit dans la Second Team, parce qu’il mérite quelque chose. Mais ce n’était pas la bonne récompense. »

Élu pour la deuxième fois de sa carrière dans la « All-Defensive Second Team », après 2023, OG Anunoby n’a en effet hérité « que » de 67 points, soit moins que Cason Wallace (94), Bam Adebayo (71) et Scottie Barnes (130), qui forment la « All-Defensive Second Team » en compagnie de Dyson Daniels (50 points). Des dix joueurs cités, c’est peut-être pourtant lui qui se distingue le plus par sa capacité à défendre avec la même dureté du poste 1 au poste 5.

Par ailleurs, sur ces playoffs, en plus de tourner à près de 20 points par match, il est également le troisième meilleur rebondeur de l’équipe ainsi que son deuxième meilleur contreur et intercepteur.

« Il mérite amplement sa place », a ajouté Jalen Brunson. « Il a été formidable, c’est évident, en défense. Sa capacité à défendre sur n’importe quel joueur, du poste 1 au poste 5, à chaque match, a vraiment joué un rôle essentiel dans notre identité et dans ce que nous sommes capables de faire en défense grâce à lui. Toute publicité est bonne à prendre, mais je pense qu’il méritait pleinement cette place dans la First Team. »

Une personnalité qui contraste avec son activité sur le terrain

En parlant de publicité, c’est peut-être là que la « campagne Anunoby » a eu le plus de mal. Le joueur n’est en effet pas du genre à se mettre en avant et n’a jamais vraiment revendiqué sa place dans le premier cinq, ce qui a peut-être contribué à « l’invisibiliser » aux yeux des votants.

Ainsi, alors que son coach et son meneur sont montés au créneau, l’intéressé est resté fidèle à lui-même, acceptant son sort sans faire de vagues, dans ce style flegmatique « so british » qui caractérise le natif de Londres.

« La Second Team, c’est cool », a-t-il répondu. « J’espérais faire partie de la First Team. Je pensais que j’aurais dû y être. Mais la deuxième, c’est bien. C’était cool d’être reconnu. Chaque fois que l’on est reconnu par les entraîneurs et les médias, c’est vraiment cool. Toute reconnaissance est bonne à prendre, que ce soit la première ou la deuxième équipe. Il y a beaucoup de bons défenseurs dans la ligue, donc être reconnu comme l’un des dix meilleurs est vraiment cool en soi. Je suis juste content. Maintenant, je me concentre uniquement sur la suite des playoffs. »

Et on peut compter sur lui pour continuer de montrer, à chaque match de playoffs, qu’il avait bel et bien sa place dans le Top 5, en faisant parler ses qualités sur le terrain.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.