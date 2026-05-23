Le trophée de la « justice sociale » pour Bam Adebayo

La NBA annonce que Bam Adebayo ajoute son nom au palmarès du « Kareem Abdul-Jabbar Award ». Succédant du même coup à Jrue Holiday, décoré l’an dernier, et devançant Harrison Barnes, Jaylen Brown, Tobias Harris ainsi que Larry Nance Jr.

« J’accepte ce prix non seulement pour moi-même, mais aussi pour toutes les voix qui n’ont pas été entendues et pour chaque personne qui travaille dans l’ombre afin de créer un monde plus juste et plus charitable », a réagi le lauréat 2026, qui a investi plus de 563 000 dollars en Floride (où il réside) et en Caroline du Nord (d’où il est originaire) dans le but de promouvoir l’égalité des chances dans l’éducation, la sécurité alimentaire et le développement de la jeunesse au sein des communautés défavorisées.

Remis depuis 2021, ce trophée récompense « le joueur le plus impliqué dans la lutte pour la justice sociale, celui qui incarne et défend le mieux les valeurs d’égalité, de respect et d’intégration » prônées par la NBA.

Le gagnant peut offrir 100 000 dollars à l’association caritative de son choix, tandis que les quatre autres finalistes peuvent, eux, offrir 25 000 dollars chacun. En l’occurrence, c’est la fondation du joueur du Heat, la Bam, Books & Brotherhood Foundation, qui recevra cette somme.

Avec sa mère, qui l’a élevée seule, Bam Adebayo a notamment fourni des matelas, uniformes et fournitures scolaires à des élèves ; financé le transport d’étudiants pour qu’ils se rendent à la foire du livre de Miami ; distribué des repas durant les fêtes ; organisé une collecte de jouets de Noël pour des enfants ; soutenu des programmes de développement pour la jeunesse ; rénové un terrain de basket dans un refuge pour sans-abris.

LE PALMARÈS DU « KAREEM ABDUL-JABBAR AWARD »

2021 – Carmelo Anthony

2022 – Reggie Bullock

2023 – Stephen Curry

2024 – Karl-Anthony Towns

2025 – Jrue Holiday

2026 – Bam Adebayo

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.