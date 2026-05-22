La gouverneure du New Jersey favorable à un retour des Nets

La question est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Interrogée quelques secondes plus tôt sur sa chanson préférée de Bruce Springsteen ou son magasin local favori, Mikie Sherrill a dû se positionner sur son envie de ramener les Nets dans le New Jersey.

« Est-ce que je soutiendrais ça ? Je pose la question tout le temps. J’adore l’idée. Donc, je pousse en ce sens », a rétorqué la gouverneure du New Jersey qui s’exprimait, il y a trois semaines, lors d’un échange sur ses 100 premiers jours de mandat avec le journaliste politique de NJ.com, Brent Johnson. Les sujets balayés étant donc très divers, allant de questions personnelles à la politique de l’État.

« Je n’ai pas encore beaucoup progressé ; peut-être au cours de mes 100 prochains jours. Mais je pense qu’il y a du travail en cours pour certains – je ne sais pas si j’ai le droit d’en dire trop à ce sujet – mais certaines personnes travaillent à l’arrivée de différents sports au Rock », a poursuivi la dirigeante en faisant référence au Prudential Center, la salle où les Nets ont évolué avant de déménager.

Arrivés en NBA en 1976, après de précédentes années dans l’ABA, les Nets ont d’abord évolué à New York, avant de poser leurs valises dans le New Jersey en 1977. Ils y resteront jusqu’en 2012 et leur départ pour Brooklyn. Un nouveau départ des Nets paraît très improbable, notamment parce que le Barclays Center, antre actuelle de l’équipe, est en pleine phase de travaux.

Il y a un mois, Brooklyn Sports & Entertainment a annoncé la prochaine phase de la transformation de l’infrastructure, marquée notamment par un hall d’accueil principal et une billetterie entièrement repensés. Ces modernisations s’inscrivent dans le cadre d’un investissement de 150 millions de dollars sur cinq ans.

Et, visiblement, les Nets n’ont aucune intention de revenir en arrière. « Il n’y a eu aucune discussion entre les propriétaires ou la direction et la gouverneure ou son administration, et nous n’avons aucun projet visant à ramener les Nets de Brooklyn dans le New Jersey », confie une source haut placée à plusieurs titres de la presse new-yorkaise.

Une source qui trouve les commentaires de la gouverneure « très étranges… (Les Nets) sont parfaitement heureux à Brooklyn. »