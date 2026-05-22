Les Lynx corrigent le Tempo pour leur premier succès à domicile

Meilleure formation de la saison régulière la saison dernière, Minnesota a signé cette nuit son troisième succès en cinq matchs en dominant le Tempo. L’absence de Napheesa Collier sur ce début d’exercice contraint l’ensemble du collectif à prendre ses responsabilités, ce qui a donné une démonstration d’agressivité dès l’entame de match.

Résultat : après sept minutes de jeu, les Lynx menaient déjà 19-6 sous l’impulsion d’un tandem McBride-Howard efficace. Les deux paniers à 3-points de Kia Nurse n’ont fait qu’illusion, car Toronto a continué de prendre le bouillon dans le deuxième acte, lancé par un 3-points puis deux paniers à mi-distance de Courtney Williams pour flirter avec les 20 points d’écart (38-19).

Dès lors, la mission s’annonçait très compliquée pour le Tempo, surtout que Brittney Sykes (6 points, 2/7 au tir) et Marina Mabrey (3 points, 1/9 dont 0/8 à 3-points) ne semblaient pas dans un grand jour.

Olivia Miles poursuit sa montée en puissance

Deuxième choix de la dernière Draft, la meneuse Olivia Miles (14 points, 5 passes décisives) a pris les choses en main avant la pause avec un lay-up, une passe décisive pour le 3-points de Courtney Williams et une « no-look pass » pour le lay-up de Natasha Howard (53-32).

Un passage qui a bien illustré la qualité de l’ensemble du collectif de Minnesota (7 joueuses à 8 points et plus) qui a poursuivi sur sa lancée après le repos, à l’image du trio Williams-McBride-Howard pour aider Olivia Miles à maintenir l’écart. Les 3-points de Maya Caldwell (16 points) et Courtney Williams (15 points) en réponse à Kia Nurse (23 points) ont fini par achever le Tempo.

La franchise canadienne enregistre son plus gros revers de la saison (100-72) et tentera de se refaire une santé à domicile face à Portland demain soir après un road trip de quatre matchs. Les Lynx empochent pour leur part leur premier succès de l’année au Target Center et seront attendues à Chicago demain.