Gabby Williams et les Valkyries frappent fort face au Liberty

Soirée très française à Brooklyn, mais pas vraiment favorable au Liberty (3-2). Dans le sillage d’une Gabby Williams déjà incontournable dans l’équilibre de Golden State, les Valkyries (3-1) ont signé une victoire nette sur le parquet de New York (87-70), confirmant leur excellent début de saison.

La Française a donné le ton avec 16 points, dont quatre paniers à 3-points, pour guider une attaque très collective. Autour d’elle, Veronica Burton (13 points, 7 passes), Kaila Charles (13 points) ou encore Janelle Salaün (11 points) ont accompagné le mouvement, dans une rencontre que Golden State a quasiment menée de bout en bout.

Le tournant est toutefois arrivé au retour des vestiaires. Déjà devant à la pause (42-34), les Valkyries ont complètement coupé le rythme du Liberty dans le troisième quart-temps, limitant les joueuses de Chris DeMarco à 12 points. New York, meilleure attaque de WNBA avant la rencontre, n’a jamais retrouvé son rythme, plombé par ses balles perdues et son manque d’adresse extérieure : 6/24 à 3-points, contre 13/35 pour Golden State.

Côté Liberty, Breanna Stewart (18 points, 9 rebonds) et Jonquel Jones (16 points) ont tenté de tenir la baraque, tandis que Satou Sabally effectuait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Mais l’angle français a surtout illustré le contraste du soir : Pauline Astier, rookie déjà très responsabilisée en l’absence de Sabrina Ionescu, a inscrit 7 points, quand Marine Johannès, en 26 minutes, n’a pas marqué en bouclant son match à 0/5 de loin.

Pour New York, c’est donc un coup d’arrêt. Pour Golden State, une nouvelle preuve que cette équipe n’a pas perdu son identité pour sa deuxième saison… et que Gabby Williams colle parfaitement au projet.