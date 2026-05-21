Un triple-double pour Jessica Shepard et les Wings passent la troisième contre Chicago

Ce Chicago – Dallas était le match des équipes sur le retour après un exercice 2025 décevant. Les deux formations ont pu afficher leurs atouts, et même si le Sky était encore diminué, les troupes de Tyler Marsh ont affiché une belle opposition, poussant Paige Bueckers et Arike Ogunbowale à briller au scoring.

Elles ont ainsi compilé 24 et 23 points tandis que Jessica Shepard a confirmé son super début de saison en réussissant un triple-double, son deuxième en carrière, à 18 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

Tout avait pourtant bien débuté pour Chicago, avec de bonnes positions près du cercle pour Kamilla Cardoso et un 10-0 alimenté par le 3-points de Natasha Cloud et le 3+1 de Rachel Banham (22-11). Kamilla Cardoso (24 points, 11 rebonds) a poursuivi son travail de sape dans la raquette, jusqu’à ce que Dallas ne réponde à son tour par un 11-2 conclu par le 2+1 d’Arike Ogunbowale (34-33).

Arike Ogunbowale fait tomber la pluie

Revenues à -1 à la pause (38-37), les Wings ont pris le contrôle dès le début du troisième quart-temps, s’en remettant au scoring de la paire Bueckers-Ogunbowale et à la vista de Jessica Shepard. A 3-points, Paige Bueckers et Azzi Fudd ont enfoncé le clou avant de laisser Odyssey Sims donner 10 points d’avance aux Texanes à l’approche du dernier acte (57-67).

Les deux flèches à 3-points de Skylar Diggins (15 points), bien épaulée par Natasha Cloud (21 points), n’ont pas suffi à inquiéter Dallas dans le final, la faute à une Arike Ogunbowale impériale qui a répondu par trois paniers derrière l’arc à son tour, bénéficiant elle aussi de l’aide de Paige Bueckers sur un précieux tir à mi-distance et un lay-up pendant que Jessica Shepard validait son triple-double avec un record en carrière, à 12 passes décisives. Suffisant pour garder le cap et s’imposer 99-89.

Toujours invaincues à l’extérieur, les Wings (3-2) vont tenter d’enchaîner ce vendredi à Atlanta, alors que le Sky (3-2), toujours en quête de son premier succès à la maison, recevra Minnesota samedi.