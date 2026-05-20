Le duo Mabrey-Sykes dans le bon Tempo à Phoenix

Toronto a visé juste en misant sur Brittney Sykes et Marina Mabrey comme piliers de son tout premier effectif. Les deux arrières ont en tout cas rappelé leur capacité à peser sur un match cette nuit, sur le parquet du Mercury, avec respectivement 31 et 30 points pour mener le Tempo à la victoire.

Après un premier quart-temps équilibré (23-23), Phoenix a tenté de se détacher en passant à +6 grâce à deux paniers de suite de DeWanna Bonner, servie par Alyssa Thomas puis Valériane Ayayi (32-26).

Mais la fin de la première mi-temps a été dominée par Toronto, et par le duo Sykes–Mabrey en particulier. Brittney Sykes a notamment brillé avec un 2+1 puis deux 3-points coup sur coup, tandis que Marina Mabrey y est également allée de son tir primé, imitée par Laura Juskaite, pour permettre au Tempo de basculer en tête à la pause (44-45).

Brittney Sykes a poursuivi sur sa lancée au retour des vestiaires, avec un nouveau 3-points, une claquette avec la faute en prime, puis une passe décisive pour le tir extérieur de Kiki Rice. Mais Toronto a trouvé Kahleah Copper sur son chemin, l’arrière du Mercury faisant parler sa vitesse d’exécution pour conclure à cinq reprises près du cercle et replacer Phoenix devant (65-62).

Marina Mabrey répond à Noémie Brochant dans le final

Marina Mabrey a alors repris la main, avec deux lancers, une grosse défense sur Kahleah Copper (qui s’est tordu la cheville gauche sur l’action…) puis un 3-points pour calmer l’assemblée (67-69).

Le Mercury a tout de même fini plus fort le troisième quart-temps, grâce notamment à deux paniers de Kiana Williams et deux lancers de Valériane Ayayi, pour virer en tête à dix minutes du terme (74-73). Et ce malgré la perte de Natasha Mack, tombée à son tour, touchée à l’arrière de la cuisse droite.

Phoenix a fini par plier en encaissant un 10-0, toujours sur la même recette : des 3-points de Marina Mabrey et Laura Juskaite, le tout accompagné par les bons choix de Brittney Sykes, à la passe comme à la finition, pour placer Toronto à +7 (78-85). Malgré les efforts d’Alyssa Thomas et un 3-points de Noémie Brochant pour maintenir Phoenix en vie (90-93), le Tempo a tué le suspense sur un ultime tir primé de l’inévitable Marina Mabrey, pour l’emporter 98-90.

Le Mercury tentera de se refaire dès demain soir avec la réception des Sparks, tandis que Toronto essaiera de conclure son « road trip » de quatre matchs sur une bonne note, du côté de Minnesota.