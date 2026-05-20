La Ja 3 « Kool-Aid » débarque en France

Près d’un an après la sortie de la Nike Ja 2 « Kool-Aid » , la collaboration entre la ligne signature de Ja Morant et la marque américaine Kool-Aid est de retour sur la Nike Ja 3 !

Spécialisé dans les poudres aromatisées« Kool-Aid » apporte ainsi ses couleurs vives pour pimenter un modèle qui aura été sans doute le plus plébiscité de la saison. Cette collaboration lui vaut en tout cas d’être à nouveau dans la lumière.

La version de cette année offre un modèle dépareillé, rose fluo et bleu sur la chaussure gauche, et jaune fluo et bleu sur la droite, avec une touche de vert sur le « A » formant le « Ja » sur l’empeigne. Le logo du joueur ressort sur la languette droite, et celui de la marque « Kool-Aid » sur la gauche, tandis que l’ensemble repose sur un coloris bleu translucide.