Déjà deux coloris pour la Puma Scoot Zeros III

Scoot Henderson n’a peut-être pas embrassé la trajectoire qui lui avait été promise avant sa Draft en NBA, mais l’ancien prodige de la Team Ignite en G-League continue de s’accrocher, dans un rôle de sixième homme de luxe. S’il y a un point sur lequel le meneur des Blazers n’a pas chômé, c’est sur le développement de sa ligne signature avec Puma, celle-ci en étant désormais à son troisième modèle avec la sortie de la Puma Scoot Zeros III.

La chaussure se veut toujours plus dynamique et le design plus aiguisé, avec cet effet de vitesse bien retranscrit. Deux coloris viennent accompagner le lancement de cette troisième chaussure signature, entre une version « Lucite-For All Time Red » et un coloris plus classique baptisé Baltic Sea-Seafoam, entre blanc et touches de bleu clair.

La semelle intermédiaire est composée de mousse ProFoam et repose sur un revêtement extérieur 100% en caoutchouc. Puma fait également un effort sur le prix en sortant la paire à 100 euros. Celle-ci est donc à retrouver sur le site officiel de Puma, en deux coloris.