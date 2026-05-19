Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4)

Ce n’est pas forcément la finale de conférence que l’Est attendait. Detroit a dominé la saison régulière, Boston avait une bonne tête d’épouvantail avec le retour de Jayson Tatum, Philadelphie a survécu à une série folle contre les Celtics… mais au bout du compte, ce sont bien les Knicks et les Cavaliers qui vont se disputer une place en NBA Finals.
New York, troisième de la conférence avec 53 victoires pour 29 défaites, arrive dans cette série avec un avantage évident : le repos, la confiance et l’impression d’avoir trouvé sa meilleure formule au meilleur moment. Depuis leurs deux défaites lors des trois premiers matchs du premier tour face aux Hawks, les joueurs de Mike Brown ont remporté sept matchs de suite, avec notamment un « sweep » net et sans bavure face aux Sixers et un écart moyen de 26,4 points sur cette série victorieuse !
Le dernier match contre Philadelphie a même ressemblé à une démonstration totale : 144 points, jusqu’à 44 points d’avance, 25 paniers à 3-points pour égaler le record NBA en playoffs, et un premier quart-temps historique à 43 points. Autant dire que les Knicks ne se présentent plus comme des outsiders heureux d’être là, mais comme une équipe qui assume clairement son objectif : retrouver les Finals pour la première fois depuis 1999.
Cleveland, de son côté, n’a pas eu droit à la même tranquillité. Les Cavaliers ont dû passer par deux séries en sept matchs, face aux Raptors puis aux Pistons, avant d’obtenir leur billet pour leur première finale de conférence depuis 2018. Mais leur Game 7 à Detroit a envoyé un message : victoire 125-94, défense en place, domination intérieure et un Donovan Mitchell enfin libéré de ce plafond de verre qui l’empêchait d’atteindre ce stade de la compétition.
|
New York Knicks
Titulaires : Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns
Banc : Miles McBride, Landry Shamet, Jose Alvarado, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, Tyler Kolek, Mohamed Diawara…
Absents : –
Coach : Mike Brown
|
Cleveland Cavaliers
Titulaires : James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade ou Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen
Banc : Sam Merrill, Jaylon Tyson, Keon Ellis, Dennis Schröder, Thomas Bryant, Larry Nance Jr…
Absents : –
Coach : Kenny Atkinson
|
New York Knicks
Une attaque en pleine euphorie
Sur ces playoffs, les Knicks tournent à 120,4 points de moyenne, contre 110,4 pour Cleveland. Avec 27,4 points et 6,1 passes de moyenne, Jalen Brunson est plus efficace que jamais alors que l’utilisation de Karl-Anthony Towns comme plaque tournante a libéré beaucoup de choses : il oblige les intérieurs adverses à défendre beaucoup plus haut, ce qui libère les couloirs de pénétration de Brunson, Bridges ou Hart. Et si l’adversaire décide de changer sur les écrans, Brunson peut attaquer les grands en isolation, tandis que Towns peut punir les petits au poste bas ou en pick-and-pop.
Une armée de défenseurs extérieurs
Mikal Bridges et OG Anunoby peuvent se relayer sur Donovan Mitchell. Josh Hart peut passer du temps sur James Harden. Miles McBride et Jose Alvarado peuvent mettre la pression sur les remontées de balle. Sur sept matchs, c’est exactement le genre de rotation qui peut grignoter la lucidité d’un backcourt.
La gestion des minutes de Karl-Anthony Towns
Cleveland va chercher à faire travailler Karl-Anthony Towns en défense. Donovan Mitchell et James Harden vont ainsi l’impliquer dans le pick-and-roll, forcer les changements, attaquer ses appuis et tester sa discipline près du cercle. Si Karl-Anthony Towns se retrouve vite pénalisé par les fautes, Mike Brown devra choisir entre Mitchell Robinson pour protéger la peinture ou une configuration plus mobile, mais moins protectrice près du cercle.
|
Cleveland Cavaliers
Un backcourt capable de contrôler le tempo
Donovan Mitchell a longtemps subi le poids de ses échecs précédents au printemps. Cette fois, il arrive en finale de conférence après avoir brisé une barrière personnelle, et son Game 7 à Detroit a ressemblé à un déclic. À côté de lui, James Harden n’a plus les jambes de ses années MVP, mais il donne aux Cavaliers une deuxième lecture offensive. L’enjeu pour lui ? Contrôler le tempo sans accumuler les pertes de balle. Son Game 6 face aux Pistons, avec 23 points mais aussi huit ballons perdus, a rappelé à quel point son influence pouvait aller dans les deux sens.
La taille Mobley–Allen
Jarrett Allen vient de sortir un énorme Game 7, dans la lignée de son Game 7 réussi au premier tour face aux Raptors. Face aux Knicks, leur mission sera double : punir Karl-Anthony Towns au rebond offensif et protéger le cercle sans abandonner trop de tirs ouverts. C’est un équilibre difficile, car Towns n’est pas un pivot classique. S’il aspire Allen ou Mobley loin du cercle, Cleveland perd une grosse partie de sa dissuasion intérieure.
La fatigue et les trous d’air
Cleveland a déjà disputé 14 matchs, quand New York a pu souffler pendant une semaine. Sur une série longue, ce différentiel peut compter, surtout pour Harden, Mitchell et les deux intérieurs. Les Cavs ont prouvé qu’ils savaient survivre, mais ils ont aussi connu de vrais passages à vide dans le contrôle du rebond et des ballons perdus.
Que fera Cleveland face au jeu à deux Brunson-Towns ? C’est là que la série peut se jouer. Sur le papier, Cleveland a les profils pour défendre fort mais les Knicks posent un problème très spécifique parce que Karl-Anthony Towns change la géométrie du terrain depuis le milieu de la série face aux Hawks, alors qu’il reçoit le ballon très haut.
Si Jarrett Allen défend sur Karl-Anthony Towns, les Knicks vont l’attirer hors de la raquette. Jalen Brunson pourra alors utiliser KAT comme écran, forcer Allen à défendre dans l’espace et choisir entre plusieurs options : tir à mi-distance, attaque du cercle dans l’axe, ballon ressorti vers Towns, ou renversement vers Bridges/Anunoby/Hart en fonction de l’aide. Si Cleveland met Evan Mobley sur Towns, le problème change. Mobley est plus mobile, mais cela éloigne aussi le meilleur protecteur du cercle des Cavaliers de sa zone d’efficacité. Dans ce cas, Allen peut rester plus bas, mais les Knicks auront d’autres décalages à utiliser, et possiblement un avantage au rebond offensif.
Kenny Atkinson peut-il utiliser Dean Wade pour équilibrer sa défense ? Lors de la victoire de Cleveland en saison régulière après la deadline, l’ailier avait été précieux, et il avait notamment limité Jalen Brunson à 1/15 au tir lorsqu’il était son défenseur principal sur l’ensemble des trois confrontations en saison régulière. Sa taille peut ainsi gêner le meneur adverse… sauf que si Dean Wade défend sur Jalen Brunson, Donovan Mitchell et James Harden doivent « se cacher » ailleurs, possiblement sur Josh Hart ou Mikal Bridges, ce qui peut créer d’autres angles d’attaque, notamment sur les coupes.
De l’autre côté, Mike Brown devra lui décider jusqu’où il accepte de « switcher » face au tandem Mitchell-Harden. En clair, cette série va peut-être tourner autour d’une question : quelle équipe réussira à garder son pivot dans sa zone de confort ? Si Karl-Anthony Towns force Cleveland à défendre à 8 mètres du cercle, l’attaque des Knicks peut continuer de briller. Si Evan Mobley et Jarrett Allen réussissent au contraire à imposer leur taille près du cercle, Cleveland peut vraiment ralentir New York.
|
New York
OG Anunoby
Ailier titulaire
S’il est vraiment à 100%, il change totalement le niveau défensif des Knicks. Il peut défendre sur Donovan Mitchell, mais aussi quelques possessions sur Evan Mobley, couper les lignes de passe de James Harden et punir les aides à 3-points. Sans lui, New York a déjà dominé Philadelphie. Avec lui, Mike Brown retrouve son cinq le plus complet.
|
Cleveland
Sam Merrill
Arrière remplaçant
Son Game 7 face aux Pistons a rappelé pourquoi Kenny Atkinson lui fait tant confiance. Avec 23 points en sortie de banc, Sam Merrill a dynamité Detroit et forcé la défense à s’étirer. Face aux Knicks, Cleveland aura besoin de ces minutes-là : des tirs rapides, en catch-and-shoot, pour empêcher New York de fermer la peinture.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|22 octobre
|New York
|119 – 111
|New York
|25 décembre
|New York
|126 – 124
|New York
|24 février
|Cleveland
|109 – 94
|Cleveland
Les Cavaliers ont assez de talent, de taille et de création extérieure pour pousser les Knicks dans leurs retranchements. Donovan Mitchell peut gagner un match presque seul, James Harden peut verrouiller une fin de rencontre au tempo, et le duo Mobley–Allen peut faire très mal si New York ne contrôle pas le rebond.
Mais les Knicks semblent arriver dans de meilleures conditions. Ils sont plus frais, plus équilibrés, plus profonds sur les postes extérieurs, et leur formule offensive autour de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns semble avoir trouvé son rythme idéal. Surtout, ils ont davantage d’options défensives pour multiplier les plans sur Mitchell et Harden que Cleveland n’en a pour masquer les limites de ses créateurs en défense.
Pour l’upset Cleveland : les Cavaliers devront ralentir Jalen Brunson, dominer le rebond offensif, forcer Karl-Anthony Towns à la faute en défense et obtenir au moins trois bons matchs de leur banc, notamment Sam Merrill, Max Strus ou Dennis Schröder. Si Wade réussit vraiment à gêner Brunson comme en saison régulière, la série peut aller jusqu’au Game 7. Mais à effectif complet, avec OG Anunoby de retour, l’avantage New York paraît plus net. Les Knicks semblent mieux armés pour se hisser en Finals NBA.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Mar. 19 mai
|02h00
|Madison Square Garden, New York
|Game 2
|Jeu. 21 mai
|02h00
|Madison Square Garden, New York
|Game 3
|Sam. 23 mai
|02h00
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 4
|Lun. 25 mai
|02h00
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 5 *
|Mer. 27 mai
|02h00
|Madison Square Garden, New York
|Game 6 *
|Ven. 29 mai
|02h00
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 7 *
|Dim. 31 mai
|02h00
|Madison Square Garden, New York
* si nécessaire