Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4)

Présentation de la série

Ce n’est pas forcément la finale de conférence que l’Est attendait. Detroit a dominé la saison régulière, Boston avait une bonne tête d’épouvantail avec le retour de Jayson Tatum, Philadelphie a survécu à une série folle contre les Celtics… mais au bout du compte, ce sont bien les Knicks et les Cavaliers qui vont se disputer une place en NBA Finals.

New York, troisième de la conférence avec 53 victoires pour 29 défaites, arrive dans cette série avec un avantage évident : le repos, la confiance et l’impression d’avoir trouvé sa meilleure formule au meilleur moment. Depuis leurs deux défaites lors des trois premiers matchs du premier tour face aux Hawks, les joueurs de Mike Brown ont remporté sept matchs de suite, avec notamment un « sweep » net et sans bavure face aux Sixers et un écart moyen de 26,4 points sur cette série victorieuse !

Le dernier match contre Philadelphie a même ressemblé à une démonstration totale : 144 points, jusqu’à 44 points d’avance, 25 paniers à 3-points pour égaler le record NBA en playoffs, et un premier quart-temps historique à 43 points. Autant dire que les Knicks ne se présentent plus comme des outsiders heureux d’être là, mais comme une équipe qui assume clairement son objectif : retrouver les Finals pour la première fois depuis 1999.

Cleveland, de son côté, n’a pas eu droit à la même tranquillité. Les Cavaliers ont dû passer par deux séries en sept matchs, face aux Raptors puis aux Pistons, avant d’obtenir leur billet pour leur première finale de conférence depuis 2018. Mais leur Game 7 à Detroit a envoyé un message : victoire 125-94, défense en place, domination intérieure et un Donovan Mitchell enfin libéré de ce plafond de verre qui l’empêchait d’atteindre ce stade de la compétition.