Un retour satisfaisant mais frustrant pour Jalen Williams

Victime d’une nouvelle élongation à l’ischio-jambier gauche, Jalen Williams n’avait plus joué depuis le 22 avril dernier et le Game 2 du premier tour face aux Suns. Le voilà de retour dans une première manche d’une finale de conférence Ouest face aux Spurs. Pas le plus facile à faire et clairement, il n’allait pas pouvoir revenir doucement dans le bain… Comment s’est-il préparé ?

« J’ai fait beaucoup de travail dans les coulisses pour que mon corps soit bien, même si ça peut sembler contradictoire avec ma saison puisque j’ai été souvent blessé », sourit-il, en référence à ses 33 matches joués en saison régulière et deux seulement en playoffs avant ce Game 1. « J’ai passé trois semaines à non seulement mettre mon corps en bonne forme mais surtout à pouvoir m’assurer que je pouvais supporter tout ça, des matchs à haut niveau alors que je n’ai pas beaucoup joué cette saison. »

Il ajoute que ces semaines loin du parquet représentaient un défi sur le plan psychologique. « C’était surtout mental. J’ai essayé d’être encore plus concentré sur les vidéos, les actions, les séries. Je sais que sur le terrain, je vais jouer très dur. Je ne suis jamais inquiet sur ce point. »

Avec 26 points, Jalen Williams a semblé en jambes. « Il a fait un bon match. C’était génial de l’avoir avec nous. C’est un joueur d’impact, qui a fait une très bonne première période. C’était un bon retour de sa part », souligne Mark Daigneault, son coach.

37 minutes en très haute altitude

Néanmoins, au fur et à mesure de la rencontre, les minutes ont commence à peser et son adresse en a souffert. Le champion 2025 a ainsi passé 37 minutes sur les parquets, ce qui est significatif après un mois d’absence. Et cela l’est encore davantage car ce ne sont pas des minutes de saison régulière, face à une équipe faible, mais bien des minutes à très haute altitude où l’oxygène est rare.

Résultat : la fatigue et le manque de rythme ont fini par ternir un peu sa performance et « J-Dub » termine avec un moyen 11/25 au shoot, dont surtout 2/7 dans les deux prolongations.

« Si on avait joué dans le temps réglementaire, il aurait eu autour de 30 minutes », précise son coach sur son temps de jeu qui reste surveillé. « On a décidé de le reposer plusieurs fois pendant les prolongations pour diminuer le risque. Il n’avait pas joué depuis un moment et ses minutes furent conséquentes. On doit trouver l’équilibre entre l’utiliser pendant les matches et le garder en bonne santé. »

Son tir primé à 80 secondes de la fin de la deuxième prolongation, pour revenir à un point, a maintenu l’espoir. Mais ensuite, il a raté deux fois la cible, notamment parce que Victor Wembanyama l’a contré lors de son dernier shoot de la rencontre. « J’aurais aimé mettre mes deux derniers tirs dans la deuxième prolongation car ça nous a fait mal de les manquer », admet l’ailier.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.