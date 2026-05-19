Sug Sutton arrache la victoire pour Portland face au Sun

Connecticut a longtemps cru tenir sa première victoire de la saison, mais le Fire en a décidé autrement. Privé de Carla Leite, Portland a su trouver les ressources pour arracher un nouveau match au couteau, après son premier succès acquis sur le fil face au Liberty. Aux côtés d’un tandem Sarah Ashlee Barker – Bridget Carleton impeccable (18 points chacune), c’est Sug Sutton (12 points, 5 passes) qui a libéré les troupes d’Alex Sarama.

Brittney Griner (16 points, 5 rebonds, 4 passes) et Aaliyah Edwards (12 points) ont bien lancé le Sun, mais Emily Engstler derrière l’arc puis Nyadiew Puoch avec la faute ont permis à Portland de reprendre la main après dix minutes (25-24). Sauf que Connecticut a ensuite passé un 11-2, boosté par le tandem Morrow – Van Lith (35-40).

Le sang-froid de Sug Sutton

À -4 à la pause (38-42), le Fire a pu compter sur une Bridget Carleton déchaînée pour résister aux coéquipières de Brittney Griner. Mais malgré les 10 points et 2 passes décisives de la Canadienne dans le troisième quart-temps, les deux équipes restaient dos à dos (64-64).

Charlisse Leger-Walker à 3-points et Brittney Griner dans la peinture ont maintenu la pression sur les joueuses de l’Oregon, Aneesha Morrow faisant même repasser Connecticut devant d’un lay-up à deux minutes du terme (74-75).

Portland a fini par forcer la décision en retrouvant son basket dans le final, avec deux interceptions qui ont permis à Emily Engstler puis Sarah Ashlee Barker, avec la faute, de replacer le Fire en position de force (79-75). Malgré le retour de Connecticut, c’est Sug Sutton qui a mis fin au suspense d’un tir à mi-distance à 22 secondes de la fin. Bridget Carleton a ensuite assuré sur la ligne des lancers-francs pour sceller la victoire de Portland.

Connecticut reste la seule formation à ne pas avoir encore gagné cette saison (0-5), avant d’aborder une double confrontation à Seattle dans les prochains jours. Portland sera pour sa part attendu à Indiana demain.