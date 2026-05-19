Paige Bueckers lance enfin les Wings à domicile

Cette fois, c’est la bonne pour Dallas qui tient sa première victoire de la saison à domicile. Face aux modestes Mystics, les Wings ont pu compter sur le tandem Fuzz-Bueckers (12 et 18 points), le scoring d’Arike Ogunbowale (16 points) et le match complet de Jessica Shepard (12 points, 16 rebonds, 6 passes décisives), là où le tandem Citron-Iriafen a eu trop peu d’impact (7 et 9 points).

Dallas a pris le meilleur d’entrée en limitant Washington à deux paniers dans le jeu en premier quart-temps (2/10), s’appuyant en attaque sur l’agressivité d’Arike Ogunbowale et l’adresse extérieure de la paire Kuier-Siegrist (19-9). Les Mystics ont été bien plus inspirées dans le deuxième quart-temps, notamment par l’intermédiaire du duo Prosper-Austin et deux paniers de suite de Sonia Citron (30-25). Paige Bueckers à 3-points et Azzi Fudd à mi-distance ont permis aux Wings de repasser à +9 à la pause après un panier en transition de Maddy Siegrist (38-29).

Le dernier mot pour Paige Bueckers

C’est en troisième quart-temps que le match a définitivement basculé, Washington n’ayant pu suivre le rythme sur le 19-6 passé par les Texanes, alimenté par le duo Fudd-Shepard et conclu par un nouveau 3-points de Paige Bueckers pour passer à +20 (66-46). Plutôt passeuse jusque-là, la meneuse a enfoncé le clou en claquant deux nouveaux paniers à 3-points dans la foulée pour répondre aux offensives de Lauren Betts et Cotie McMahon, puis un floater pour assurer la victoire à son équipe (92-69).

Au-delà de ce succès, Dallas peut être satisfait de son début de saison dans le contenu, avec un quatuor Bueckers-Fudd-Ogunbowale-Shepard performant et une sortie à 30 passes décisives, signe de la bonne tenue du collectif et de l’envie de partager le ballon.

Washington (2-2) sera attendu à Seattle dimanche tandis que les Wings (2-2) vont désormais devoir attaquer une série de trois matchs à l’extérieur à commencer par Chicago ce mercredi.