Le Sky enchaîne sans trembler face au Lynx

Dans les premières minutes de ce duel entre Lynx et Sky, ce sont les défenses qui s’illustrent. D’abord Kamilla Cardoso (11 points, 12 rebonds) se casse les dents sur Kayla McBride (20 points, 7 rebonds). De l’autre côté du terrain, c’est Natasha Howard qui est contrée par Rickea Jackson. Le Lynx trouve la faille à la fin du premier acte. Maya Caldwell s’élève à mi-distance face à Elizabeth Williams et elle est suivie par Kayla McBride, servie par Olivia Miles (22-16).

Avec Natasha Cloud (11 points, 6 rebonds, 7 passes) à la baguette, le Sky efface son retard dès le début de la période suivante et reprend l’avantage (25-22). La réponse du Lynx est immédiate et passe par deux paniers primés de Courtney Williams et Kayla McBride (20 points, 7 rebonds). Jusqu’à la mi-temps, les deux équipes s’échangent les coups. Avant la pause, Kayla McBride réussit un nouveau lay-up, mais Sydney Taylor répond immédiatement avec un panier lointain et Chicago mène 40 à 38 au moment de rejoindre les vestiaires.

Chicago plie, mais ne rompt pas

Le Sky poursuit sur sa lancée dans le troisième quart-temps avec un 6-0 dès la reprise. Grâce à Kamilla Cardoso, Chicago obtient de nombreuses secondes chances et creuse l’écart malgré sa maladresse derrière l’arc (52-42). Pour essayer de revenir, le Lynx s’appuie sur le duo Williams – McBride. Les actions offensives de la première et l’activité défensive de la seconde permettent à Minnesota de brièvement revenir à deux possessions (61-55).

Kayla McBride enchaîne dès le début de la période suivante avec cinq nouveaux points. Revenu à deux longueurs, le Lynx plie au moment d’entrer dans le money-time.

Les joueuses de Cheryl Reeve peinent à contenir Kamilla Cardoso et tentent des prises à deux. Un choix qui libère les coéquipières de l’intérieure de Chicago. Rachel Banham en profite pour se retrouver seule derrière l’arc (76-66). Gabriela Jaquez ferme la boutique avec un dernier panier primé à une minute du terme. Ainsi, le Sky repart de Minnesota avec un succès 86 à 79.