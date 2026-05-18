Preview Playoffs | Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2)

Présentation de la série

Il fallait s’attendre à ce duel au sommet. Avec un bilan de 64v-18d, le meilleur de la ligue pour la deuxième saison consécutive, Oklahoma City a confirmé son statut et après deux mois de compétition, les joueurs de Mark Daigneault avaient même le potentiel pour aller chatouiller le record absolu de victoires en saison régulière. Une domination doublée d’un parcours playoffs sans accroc : sweep de Phoenix au premier tour, sweep des Lakers au tour suivant. 8-0 en playoffs avant cette finale de conférence, du jamais-vu dans l’histoire de la franchise.

Shai Gilgeous-Alexander, qui a empoché son deuxième trophée de MVP consécutif avec 31,1 points de moyenne, arrive sans avoir disputé une seule prolongation et avec un effectif globalement frais. Seule ombre au tableau : Jalen Williams, blessé aux ischio-jambiers, qui ne reprend que ce soir pour la première manche.

Les Spurs débarquent en outsiders avec un bilan de 62v-20d à deux victoires seulement d’OKC. L’arrivée et la prolongation de De’Aaron Fox et l’éclosion de Stephon Castle ont métamorphosé une équipe portée par un Victor Wembanyama enfin libéré des soucis physiques de l’an dernier. Au tour précédent, San Antonio a éliminé Minnesota en six matchs pour s’inviter en finale de conférence pour la première fois depuis 2017.

À 22 ans, Wemby a été sacré Défenseur de l’année à l’unanimité et c’est le plus jeune lauréat de tous les temps. Sur le plan comptable, il a tourné à 24,2 points, 11,2 rebonds, 3,0 passes, 3,1 contres (meilleur total de la ligue) à 50,5% aux tirs et 35,1% à 3-points. En playoffs, il maintient ce niveau avec 20,3 points, 10,7 rebonds et 4,1 contres par match.

Ce qui peut inquiéter le Thunder — C’est la statistique qui peut rendre cette série indécise : en saison régulière, les Spurs ont battu le Thunder quatre fois sur cinq, dont une humiliation 130-110 et une victoire 117-102 le jour de Noël à OKC. Sur les 18 défaites d’OKC en saison, presque un quart sont venues de San Antonio.

D’autant plus que San Antonio n’a pas seulement battu Oklahoma City : les Texans ont souvent réussi à sortir le Thunder de ses zones de confort, en attaquant tôt, en forçant Chet Holmgren à défendre loin du cercle et en obligeant Shai Gilgeous-Alexander à travailler davantage sur chaque possession et à shooter à mi-distance face à un double rideau Castle/Wembanyama qui avait beaucoup fait baisser son efficacité dans son secteur de jeu favori.