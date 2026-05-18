Preview Playoffs | Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2)

Il fallait s’attendre à ce duel au sommet. Avec un bilan de 64v-18d, le meilleur de la ligue pour la deuxième saison consécutive, Oklahoma City a confirmé son statut et après deux mois de compétition, les joueurs de Mark Daigneault avaient même le potentiel pour aller chatouiller le record absolu de victoires en saison régulière. Une domination doublée d’un parcours playoffs sans accroc : sweep de Phoenix au premier tour, sweep des Lakers au tour suivant. 8-0 en playoffs avant cette finale de conférence, du jamais-vu dans l’histoire de la franchise.
Shai Gilgeous-Alexander, qui a empoché son deuxième trophée de MVP consécutif avec 31,1 points de moyenne, arrive sans avoir disputé une seule prolongation et avec un effectif globalement frais. Seule ombre au tableau : Jalen Williams, blessé aux ischio-jambiers, qui ne reprend que ce soir pour la première manche.
Les Spurs débarquent en outsiders avec un bilan de 62v-20d à deux victoires seulement d’OKC. L’arrivée et la prolongation de De’Aaron Fox et l’éclosion de Stephon Castle ont métamorphosé une équipe portée par un Victor Wembanyama enfin libéré des soucis physiques de l’an dernier. Au tour précédent, San Antonio a éliminé Minnesota en six matchs pour s’inviter en finale de conférence pour la première fois depuis 2017.
À 22 ans, Wemby a été sacré Défenseur de l’année à l’unanimité et c’est le plus jeune lauréat de tous les temps. Sur le plan comptable, il a tourné à 24,2 points, 11,2 rebonds, 3,0 passes, 3,1 contres (meilleur total de la ligue) à 50,5% aux tirs et 35,1% à 3-points. En playoffs, il maintient ce niveau avec 20,3 points, 10,7 rebonds et 4,1 contres par match.
Ce qui peut inquiéter le Thunder — C’est la statistique qui peut rendre cette série indécise : en saison régulière, les Spurs ont battu le Thunder quatre fois sur cinq, dont une humiliation 130-110 et une victoire 117-102 le jour de Noël à OKC. Sur les 18 défaites d’OKC en saison, presque un quart sont venues de San Antonio.
D’autant plus que San Antonio n’a pas seulement battu Oklahoma City : les Texans ont souvent réussi à sortir le Thunder de ses zones de confort, en attaquant tôt, en forçant Chet Holmgren à défendre loin du cercle et en obligeant Shai Gilgeous-Alexander à travailler davantage sur chaque possession et à shooter à mi-distance face à un double rideau Castle/Wembanyama qui avait beaucoup fait baisser son efficacité dans son secteur de jeu favori.
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Oklahoma City Thunder
Titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren
Banc : Alex Caruso, Aaron Wiggins, Cason Wallace, Ajay Mitchell, Jared McCain, Isaiah Joe, Jaylin Williams…
Absents : Aucun
Coach : Mark Daigneault
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San Antonio Spurs
Titulaires : De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama
Banc : Harrison Barnes, Dylan Harper, Keldon Johnson, Luke Kornet, Carter Bryant, Bismack Biyombo…
Absents : Aucun
Coach : Mitch Johnson
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Oklahoma City Thunder
L’expérience du titre
Champions en titre, SGA et son groupe ont déjà tout traversé. La capacité à gérer un Game 7, à maîtriser une fin de match étouffante, à imposer un rythme défensif sur sept matchs… Ce sont des acquis qu’aucune autre équipe encore en lice n’a. Et SGA débarque ici avec un deuxième MVP consécutif dans la meilleure forme de sa carrière, et sans jamais donner l’impression de forcer sur les deux premières séries.
Un matchup problématique ?
Le bilan de saison régulière ne fait pas tout, mais le 1-4 face aux Spurs dit quelque chose : la mobilité de Victor Wembanyama, l’agressivité de De’Aaron Fox et le rythme imposé par San Antonio ont régulièrement perturbé OKC.
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San Antonio Spurs
Le facteur Wembanyama
Premier DPOY unanime de l’histoire à 22 ans, Wemby est l’arme fatale de cette série par sa protection du cercle (3,1 contres en saison, 4,1 en playoffs), sa capacité à sortir à 3-points et sa polyvalence offensive. Il est le seul joueur capable d’imposer un nouveau plan défensif au Thunder.
L’expérience playoffs à ce stade
La franchise n’avait plus disputé de finale de conférence depuis l’ère Duncan-Parker-Ginobili. Hormis Kornet et Barnes, peu de joueurs ont des références à ce stade. Sur sept matchs, dans des fins de matchs serrées, c’est un facteur qui peut peser.
Le plan défensif d’Oklahoma City sur Victor Wembanyama. Chet Holmgren a la taille (2,16 m), l’envergure et la mobilité pour tenir le Français en un-contre-un, et c’est probablement le seul intérieur de la ligue à pouvoir le faire sans systématiquement avoir besoin d’aide. Mais sur sept matchs, la gestion des fautes et de la fatigue devient un enjeu central. Mark Daigneault a un atout précieux dans la manche : Isaiah Hartenstein, le pivot physique qui peut alterner avec Chet Holmgren et user Wemby au poste bas. Le tandem est la principale réponse au défi Wembanyama.
À l’inverse, Mitch Johnson doit lui trouver comment désarmer la rotation défensive du Thunder. Lu Dort, Alex Caruso, Cason Wallace : trois défenseurs de très haut niveau capables d’étouffer les extérieurs adverses. De’Aaron Fox sera le leader de l’attaque mais il devra aussi survivre à la pression physique que va lui imposer la rotation particulièrement dense d’Oklahoma City. Stephon Castle, qui a explosé cette saison, sera davantage mis à contribution pour le soulager. Et Devin Vassell doit retrouver la régularité au shoot extérieur pour ouvrir les espaces autour de Wemby.
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Oklahoma City
Chet Holmgren
Pivot titulaire
Le seul rideau capable de tenir Wembanyama à distance du cercle sans concéder de fautes systématiques. Sa gestion physique sur sept matchs sera déterminante, épaulé par Hartenstein pour interdire la raquette au Français.
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San Antonio
Stephon Castle
Arrière titulaire
C’est lui qui sera chargé de freiner Shai Gilgeous-Alexander, et il en a les qualités physiques et athlétiques. Avec Fox, ils vont avoir du pain sur la planche car il faudra aussi s’occuper du phénomène Ajay Mitchell.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|13 déc. (NBA Cup)
|Las Vegas
|111 – 109
|San Antonio
|23 déc.
|San Antonio
|130 – 110
|San Antonio
|25 déc.
|Oklahoma City
|117 – 102
|San Antonio
|13 janv.
|Oklahoma City
|119 – 98
|Oklahoma City
|4 févr.
|San Antonio
|116 – 106
|San Antonio
Bilan : 4-1 pour San Antonio
Sur le papier, le Thunder a tout pour s’imposer : le talent, la profondeur de banc, le coaching, l’expérience récente du sacre, et le double MVP en titre. Mais le 4-1 de la saison régulière est un avertissement qu’aucun observateur ne peut balayer. On voit San Antonio remporter au moins deux matchs grâce à un Wembanyama dominateur et à un De’Aaron Fox capable de prendre feu sur des séquences. Mais sur la longueur, l’expérience acquise par OKC l’an dernier, mais aussi sa riche rotation, devrait faire pencher la balance. La surprise reste possible, mais on voit le Thunder filer en Finales NBA pour défendre son titre.
Pour l’upset San Antonio : les Spurs devront maintenir la pression sur SGA comme ils l’ont fait en saison régulière, forcer Chet Holmgren dans des situations de fautes rapides pour libérer Wemby, et compter sur Castle et Fox pour prendre feu simultanément. Si Wembanyama réédite ses performances en playoffs (20,3 pts, 10,7 rbds, 4,1 ctrs) sur l’ensemble de la série, San Antonio aura les moyens de créer la surprise.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Lun. 18 mai
|02h30
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 2
|Mer. 20 mai
|02h30
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 3
|Ven. 22 mai
|02h30
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 4
|Dim. 24 mai
|02h00
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 5 *
|Mar. 26 mai
|02h30
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 6 *
|Jeu. 28 mai
|02h30
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 7 *
|Sam. 30 mai
|02h00
|Paycom Center, Oklahoma City
* si nécessaires