Playoffs NBA | Le calendrier complet des finales de conférence

Les têtes de série 1 et 2 sont tombées à l’Est, et ce sont donc les Knicks et les Cavaliers qui vont en découdre pour décrocher une place en finale NBA. Passés de favoris à outsiders en cours de saison, les partenaires de Jalen Brunson et ceux de Donovan Mitchell ont fait parler leur expérience sur les deux premiers tours.

De l’autre côté des Etats-Unis, la logique est respectée puisqu’on retrouve les deux premiers de la saison régulière avec le Thunder du MVP 2026 Shai Gilgeous-Alexander face aux Spurs du meilleur défenseur de la saison, Victor Wembanyama. Début des hostilités dès lundi soir !

Côté télévision, la série Thunder – Spurs est à retrouver sur Prime Video, tandis que beIN Sports diffuse l’intégralité de la finale de la conférence Est entre les Knicks et les Cavaliers.

LUNDI 18 MAI

Oklahoma City – San Antonio (2h30, dans la nuit de lundi à mardi)

MARDI 19 MAI

New York – Cleveland (2h)

MERCREDI 20 MAI

Oklahoma City – San Antonio (2h30)

JEUDI 21 MAI

New York – Cleveland (2h)

VENDREDI 22 MAI

San Antonio – Oklahoma City (2h30)

SAMEDI 23 MAI

Cleveland – New York (2h)

DIMANCHE 24 MAI

San Antonio – Oklahoma City (2h)

LUNDI 25 MAI

Cleveland – New York (2h)

MARDI 26 MAI

*Oklahoma City – San Antonio (2h30)

MERCREDI 27 MAI

*New York – Cleveland (2h)

JEUDI 28 MAI

*San Antonio – Oklahoma City (2h30)

VENDREDI 29 MAI

*Cleveland – New York (2h)

SAMEDI 30 MAI

*Oklahoma City – San Antonio (2h)

DIMANCHE 31 MAI

*New York – Cleveland (2h)

*si nécessaire