Playoffs NBA | Le calendrier complet des finales de conférence

Les têtes de série 1 et 2 sont tombées à l’Est, et ce sont donc les Knicks et les Cavaliers qui vont en découdre pour décrocher une place en finale NBA. Passés de favoris à outsiders en cours de saison, les partenaires de Jalen Brunson et ceux de Donovan Mitchell ont fait parler leur expérience sur les deux premiers tours.
De l’autre côté des Etats-Unis, la logique est respectée puisqu’on retrouve les deux premiers de la saison régulière avec le Thunder du MVP 2026 Shai Gilgeous-Alexander face aux Spurs du meilleur défenseur de la saison, Victor Wembanyama. Début des hostilités dès lundi soir !
Côté télévision, la série Thunder – Spurs est à retrouver sur Prime Video, tandis que beIN Sports diffuse l’intégralité de la finale de la conférence Est entre les Knicks et les Cavaliers.
LUNDI 18 MAI
Oklahoma City – San Antonio (2h30, dans la nuit de lundi à mardi)
MARDI 19 MAI
New York – Cleveland (2h)
MERCREDI 20 MAI
Oklahoma City – San Antonio (2h30)
JEUDI 21 MAI
New York – Cleveland (2h)
VENDREDI 22 MAI
San Antonio – Oklahoma City (2h30)
SAMEDI 23 MAI
Cleveland – New York (2h)
DIMANCHE 24 MAI
San Antonio – Oklahoma City (2h)
LUNDI 25 MAI
Cleveland – New York (2h)
MARDI 26 MAI
*Oklahoma City – San Antonio (2h30)
MERCREDI 27 MAI
*New York – Cleveland (2h)
JEUDI 28 MAI
*San Antonio – Oklahoma City (2h30)
VENDREDI 29 MAI
*Cleveland – New York (2h)
SAMEDI 30 MAI
*Oklahoma City – San Antonio (2h)
DIMANCHE 31 MAI
*New York – Cleveland (2h)
*si nécessaire