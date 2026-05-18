La Air Jordan 3 « Brazil » prête pour la Coupe du monde

Sponsor du PSG, Jordan Brand passe à nouveau du ballon de basket au football à l’approche de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis. La marque au Jumpman a déjà pris partie pour le Brésil après avoir noué un partenariat avec la Fédération pour créer une nouvelle collection.

Celle-ci comprend notamment cette Air Jordan 3 « Brazil » multicolore, avec une tige en nubuck bleu marine et bleu foncé assortie de finitions en jaune et vert au niveau des œillets. L’ensemble est complété par une languette rose avec un « Jumpman » jaune.

La semelle ressort également du jaune mythique de la formation brésilienne, qu’on retrouve aussi sur les cinq étoiles correspondant aux cinq titres de champion du monde, à l’intérieur de la languette de la chaussure gauche. Seul le Brésil compte cinq étoiles, devançant l’Allemagne et l’Italie, à quatre.

La Air Jordan 3 « Brazil » est déjà sortie outre-Atlantique au prix de 225 dollars et pourrait bientôt débarquer sur le marché français, à un prix sensiblement équivalent. Encore un peu de patience !

(Via Nice Kicks)