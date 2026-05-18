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La Air Jordan 3 « Brazil » prête pour la Coupe du monde

Publié le 18/05/2026 à 11:03 Twitter Facebook

Jordan Brand – La Fédération brésilienne de football et la marque de Michael Jordan s’associent pour donner naissance à une nouvelle collection dont cette Air Jordan 3.

Air Jordan 3

Sponsor du PSG, Jordan Brand passe à nouveau du ballon de basket au football à l’approche de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis. La marque au Jumpman a déjà pris partie pour le Brésil après avoir noué un partenariat avec la Fédération pour créer une nouvelle collection.

Celle-ci comprend notamment cette Air Jordan 3 « Brazil » multicolore, avec une tige en nubuck bleu marine et bleu foncé assortie de finitions en jaune et vert au niveau des œillets. L’ensemble est complété par une languette rose avec un « Jumpman » jaune.

La semelle ressort également du jaune mythique de la formation brésilienne, qu’on retrouve aussi sur les cinq étoiles correspondant aux cinq titres de champion du monde, à l’intérieur de la languette de la chaussure gauche. Seul le Brésil compte cinq étoiles, devançant l’Allemagne et l’Italie, à quatre.

La Air Jordan 3 « Brazil » est déjà sortie outre-Atlantique au prix de 225 dollars et pourrait bientôt débarquer sur le marché français, à un prix sensiblement équivalent. Encore un peu de patience !

Air Jordan 3 Air Jordan 3

(Via Nice Kicks)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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