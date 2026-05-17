« MOP » du Final Four, Elliot Cadeau repart pour un tour avec Michigan

Michigan peut souffler. Comme attendu, Elliot Cadeau a officiellement décidé de retirer son nom de la Draft 2026 pour revenir à l’université la saison prochaine, a annoncé son agent Drew Gross.

Une décision qui ne surprend pas vraiment, mais qui change beaucoup de choses pour les Wolverines. Car avec le retour de leur meneur titulaire, les champions NCAA conservent l’un des piliers de leur sacre. Arrivé de North Carolina l’an passé, Elliot Cadeau a parfaitement relancé sa trajectoire sous les ordres de Dusty May, au point d’être élu « Most Outstanding Player » du Final Four lors du titre de Michigan !

Son passage par le processus pré-Draft devait surtout lui permettre de prendre la température auprès des franchises NBA. À 21 ans, le meneur va donc pouvoir poursuivre sa progression, notamment sur son tir extérieur et ses pertes de balle, deux points régulièrement surveillés par les recruteurs.

Mais pour Michigan, l’essentiel est ailleurs : Elliot Cadeau offre une continuité précieuse à un programme qui peut déjà se projeter vers une nouvelle grande campagne. La saison passée, il tournait à 10.5 points et 5.9 passes de moyenne, avec un rôle central dans le tempo, la création et la mise en place du jeu des Wolverines.

Avec son sens de la passe, sa vitesse balle en main et son expérience des grands rendez-vous, il restera l’un des visages de l’équipe en 2026/27. Et pour Dusty May, conserver un meneur champion, déjà passé par deux gros programmes et désormais habitué à diriger une équipe ambitieuse, représente forcément une base idéale.