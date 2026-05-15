Les joueurs distribuent les bons et les mauvais points aux arbitres

De l’arbitre d’élite à celui dont les performances restent à améliorer. Le syndicat des joueurs (NBPA) a dévoilé les résultats de son enquête annuelle auprès de ses membres sur les arbitres. Les résultats, transmis aux bureaux de la ligue en mars, ont servi de recommandations pour les affectations d’arbitres pour ces playoffs et devraient servir de guide pour les sélections d’officiels pour les Finals NBA.

Les données de l’enquête et les retours recueillis auprès de 411 joueurs des 30 équipes montrent qu’ils ont une préférence marquée pour les arbitres offrant un mélange de précision dans les coups de sifflet, d’expérience et de tempérament équilibré. Les commentaires indiquent aussi que la cohérence et la communication jouent un rôle clé dans l’établissement d’un rapport de confiance entre les deux parties.

Cette publication intervient alors que cette saison, notamment cette campagne de playoffs, a encore été marquée par des échanges parfois tendus entre les joueurs et leurs coachs avec le corps arbitral.

Sur la base de ce sondage, les officiels ont été répartis en trois catégories : le groupe 1 (élite et performances de haut niveau), le groupe 2 (performances solides) et le groupe 3 (progrès nécessaires). Le syndicat recommande que seuls les arbitres des deux premiers groupes soient affectés aux matchs de playoffs, ceux du groupe 1 étant exclusivement réservés aux finales NBA.

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Zach Zarba pourrait ainsi être convié à officier sur la plus grande des scènes. Celui-ci a été classé meilleur arbitre du championnat. Il est le seul officiel classé dans le Top 12 par absolument toutes les équipes de la ligue. Kevin Cutler le rejoint dans la catégorie « Élite », lui qui a été placé au premier rang par six équipes différentes.

En parallèle, Scott Foster, « l’un des officiels les plus clivants de la ligue » pour le syndicat, présente l’écart-type le plus élevé sur l’ensemble des données. Bien qu’il ait été classé meilleur arbitre par une équipe, les retours combinés des 30 franchises le placent dans la deuxième catégorie.

« L’arbitrage est avant tout une question de personne. Je ne crois pas qu’on puisse réformer les décisions elles-mêmes, les gens sont humains et ils feront des erreurs. Mais pour les joueurs, les meilleurs officiels sont ceux qui communiquent le mieux, qui réalisent quand ils se sont trompés. Tant que vous sifflez de façon cohérente, les gars sont prêts à s’adapter. Il s’agit de garder le contrôle du match tout en respectant les joueurs et leurs différentes personnalités », termine Grant Williams, premier vice-président de la NBPA.