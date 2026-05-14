Le duo Clark-Mitchell remet le Fever sur les rails

Surpris par Dallas lors de son premier match de la saison, Indiana est allé se refaire une santé du côté de Los Angeles, où les Sparks couraient elles aussi après leur première victoire.

Face aux 25 points de Kelsey Plum, le Fever a pu compter sur un tandem Clark-Mitchell particulièrement pétillant, qui a permis aux troupes de Stephanie White de faire la course en tête pendant l’essentiel de la rencontre.

Les coups d’éclat de Nneka Ogwumike et Kelsey Plum ont un temps permis à Los Angeles de résister au « Caitlin Clark Show », avec une meneuse déjà très juste à la finition comme à la passe (20-24). Indiana a finalement pris le large dans le deuxième acte sur un 10-3 encore alimenté par Caitlin Clark en mode passeuse, notamment pour les 3-points de Sophie Cunningham et Kelsey Mitchell (28-40).

Clark-Mitchell, tandem gagnant

Kelsey Mitchell a enfoncé le clou avec un nouveau panier extérieur pour arriver à 17 points inscrits en première mi-temps, avant de passer le relais à Caitlin Clark au scoring pour deux ultimes paniers avant le repos (34-48). Los Angeles a encore pris l’eau après un 8-0 provenant toujours du duo de feu du Fever, alors à +19 (37-56).

Le retour intenté par le trio Ogwumike-Brink-Hamby a un temps relancé le suspense, mais le 3-points de Sophie Cunningham puis celui de Caitlin Clark ont redonné de l’air à Indiana. La meneuse a ensuite enchaîné avec un service pour Makayla Timpson afin de reléguer les Sparks à 15 longueurs à moins de cinq minutes du terme (65-80).

Los Angeles a malgré tout tenté un dernier rapproché, derrière Kelsey Plum et Dearica Hamby, pour revenir à sept points dans le « money time ».

Mais Indiana a gardé la main, et Caitlin Clark a pris soin de finir le travail, notamment en trouvant Kelsey Mitchell sur une remise en jeu décisive, pour assurer la première victoire de la saison du Fever.

Los Angeles va tâcher de débloquer son compteur lors de la double confrontation face à Toronto ce week-end. Le Fever rentre à la maison pour une série de quatre matchs à domicile, à commencer par la réception de Washington.