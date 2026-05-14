Malgré Gabby Williams, les Valkyries se font surprendre par le Sky

Déterminées à enchaîner à l’occasion de la réception de Chicago cette nuit, les Valkyries se sont retrouvées prises à leur propre jeu en butant sur la défense de fer et l’efficacité du Sky du trio Sheldon – Diggins – Jackson, en transition et derrière l’arc.

Tout avait pourtant bien commencé pour les protégées de Natalie Nakase, parties sur les chapeaux de roue grâce aux trois paniers de Gabby Williams, dont un 3-points qui a porté la marque à 17-5. Mais Chicago a progressivement fait son retour, grâce à sa défense et ses contre-attaques fulgurantes, notamment conclues par les recrues Jacy Sheldon et Skylar Diggins pour revenir à -4 à la pause dans un match aux airs de guerre des tranchées (28-24).

Le dernier mot pour Rickea Jackson et Skylar Diggins

Chicago a fait basculer la rencontre au retour des vestiaires avec un 7-2 puis un 8-0 pour passer à +6 sur un 3-points de Skylar Diggins (36-42).

Les 3-points de Kaila Charles et Janelle Salaün (6 points) ont enflammé le Chase Center, jusqu’à ce que Natasha Cloud ne climatise l’assemblée d’un lay-up en contre-attaque suivi d’un 3-points en toute fin de période (44-49).

Jacy Sheldon a pris le relais en scorant deux paniers à 3-points mais c’est Rickea Jackson (18 points) qui a fait plier Golden State pour de bon avec un nouveau 3-points et deux lancers pour placer Chicago à +7 à 46 secondes de la fin (58-65). Le dernier 3-points de Gabby Williams n’a rien pu changer, laissant la victoire au Sky après deux ultimes lancers de Skylar Diggins, MVP du match avec 15 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres.

Dans sa nouvelle configuration, cette équipe de Chicago montre ses ressources et va maintenant tenter d’enchaîner sur le parquet de Phoenix ce vendredi, tandis que Golden State ne rejouera pas avant vendredi prochain, sur le parquet du Liberty de Marine Johannès…