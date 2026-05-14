Keegan Murray encore rattrapé par sa cheville

La saison se sera terminée comme elle avait commencé pour Keegan Murray : sur la table d’opération. Cantonné à 23 petits matchs sur l’exercice, l’ailier des Kings a vécu une année cauchemardesque, minée par les blessures.

Après avoir dû être opéré du pouce pour réparer une déchirure au niveau de son ligament collatéral ulnaire dès la mi-octobre, il a ensuite enchaîné avec une élongation du mollet en décembre, puis deux grosses blessures à la cheville gauche, début janvier et fin février, une semaine seulement après son retour à la compétition. De quoi mettre prématurément un terme à sa saison.

Deux mois et demi plus tard, Keegan Murray n’est pas encore tiré d’affaire, puisque les Kings ont annoncé hier que leur ailier avait dû subir une arthroscopie de la cheville gauche. Le but de l’intervention était de retirer des fragments osseux au niveau de l’articulation.

Place à présent à une nouvelle période de rééducation de six à huit semaines avant une réévaluation de son cas par le staff médical. Il lui restera ensuite deux bons mois pour retrouver ses sensations afin de pouvoir attaquer le camp d’entraînement… du bon pied.

À noter qu’il n’avait jusque-là connu aucune grosse blessure lors de ses trois premières saisons, avec 80, 77 et 76 matchs disputés. Au terme de ces trois exercices prometteurs, Keegan Murray avait même signé une prolongation de contrat à hauteur de 140 millions de dollars sur cinq ans.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 29:47 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 33:37 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34:21 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4 2025-26 SAC 23 34:29 42.0 27.7 77.6 1.4 4.3 5.7 1.7 1.8 1.0 1.2 1.6 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.