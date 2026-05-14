Le Tempo résiste à Dominique Malonga pour décrocher la première victoire de son histoire

Cette fois, c’est la bonne pour le Toronto Tempo, qui a récompensé ses fans bouillants en décrochant la première victoire de sa jeune histoire cette nuit, face au Storm.

Dans un match qui a basculé dans les dernières minutes, le trio Conde-Mabrey-Sykes a eu le dernier mot sur une équipe de Seattle emmenée par Dominique Malonga (21 points, 7 rebonds) et le tandem Dolson-Melbourne.

Toronto a fait le nécessaire pour prendre les devants en début de match, mais Seattle avait réussi à reprendre le dessus, s’appuyant notamment sur une Dominique Malonga impériale, auteure de 14 points en première mi-temps, dont deux paniers à 3-points, pour rentrer aux vestiaires avec un petit point d’avance (44-45).

Toronto s’est accroché, à l’image de Brittney Sykes, peu en vue jusque-là (2/8 en première mi-temps), et qui a scoré les 7 premiers points de son équipe après la pause pour inverser progressivement la tendance.

Le dernier mot pour Marina Mabrey

L’ancienne arrière de Seattle a ensuite vu le tandem Conde-Mabrey prendre le relais à 3-points, avec deux flèches de Marina Mabrey pour entamer sa montée en puissance (62-54). Malgré les efforts de la triplette Dolson-Melbourne-Malonga pour rester en vie à dix minutes de la fin (67-62), c’est le Tempo qui a réussi à finir plus fort.

Brittney Sykes s’est à nouveau distinguée à la finition et à la passe pour le 3-points de Kiki Rice, puis ce fut au tour de Marina Mabrey de lancer le « run » final avec deux paniers coup sur coup derrière l’arc, pour entamer un 11-2 conclu par le 2+1 de Nyara Sabally (86-73).

Entre le 6/11 à 3-points de Marina Mabrey (26 points) et le match complet de Brittney Sykes (18 points, 8 rebonds, 6 passes), le Tempo fait le plein de confiance avant son premier « road trip », avec deux matchs sur le parquet des Sparks, puis des déplacements à Phoenix et Minnesota. Le Storm va lui préparer la suite, à Indiana ce dimanche.