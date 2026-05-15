Josh Giddey opéré pour repartir du bon pied

Voilà bientôt deux ans que Josh Giddey doit composer avec des soucis à la cheville. Le meneur australien avait en effet subi une rupture d’un ligament de la cheville lors du quart de finale perdu face à la Serbie, aux Jeux olympiques de Paris 2024. S’il a plutôt bien géré en 2024/25, l’exercice écoulé a été plus compliqué avec seulement 54 matchs disputés en saison régulière, notamment pour soigner cette cheville.

L’intersaison va lui permettre de repartir du bon pied, les Bulls ayant annoncé que Josh Giddey avait subi une arthroscopie de la cheville droite.

Il est précisé qu’il sera dispensé de toute activité basket pendant trois mois, avec donc un retour progressif autour de la mi-août, afin de revenir à 100% pour le début du camp d’entraînement des Bulls un mois plus tard.

Si la période est au changement pour les Bulls, qui ont enregistré l’arrivée de Bryson Graham en tant que vice-président des opérations basket de la franchise de l’Illinois, et doivent encore trouver un nouvel entraîneur après le départ de Billy Donovan, le nouveau « front office » devrait encore placer Josh Giddey au cœur de son projet.

Prolongé à hauteur de 100 millions de dollars sur quatre ans en septembre dernier, le « Boomer » a ainsi signé ses meilleures statistiques en carrière en 2025/26, avec 17 points, 9.1 passes décisives et 8.3 rebonds de moyenne, malgré ses blessures à la cheville et aux ischio-jambiers.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.