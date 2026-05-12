Programme du soir | Qui reprendra la main entre les Spurs et les Wolves ?

Publié le 12/05/2026 à 21:38

NBA – À 02h00, les Spurs et les Wolves se retrouvent pour un Game 5 forcément décisif, puisque les deux équipes sont actuellement dos à dos, avec deux victoires chacune.

programme du soirPas suspendu après son coup de coude sur Naz Reid, Victor Wembanyama sera bien présent pour aider San Antonio à reprendre la main dans la série. À suivre sur Prime Video…

02h00 | San Antonio – Minnesota (Prime Video)

