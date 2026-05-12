Victor Wembanyama a de bonnes chances de vouloir marquer son territoire et ça commence aux rebonds et aux contres. Money Time mise donc sur un Wemby revanchard pour ce Game 5…

– Victor Wembanyama récupère plus de 12.5 rebonds. Cote : 1.64

– Victor Wembanyama contre plus de 4.5 ballons. Cote : 2.33

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