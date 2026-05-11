Les Aces se reprennent face aux Sparks

Les championnes en titre devaient se racheter de leur défaite de 33 points la veille, et ce sont les Sparks qui en ont payé le prix. Sous les yeux de la légende locale Candace Parker (et Bam Adebayo), les Californiennes ont tenu une mi-temps face aux Aces qui ont fini par prendre leurs distances, emmenées par un trio Gray-Young-Carter au diapason pour épauler A’ja Wilson (19 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres).

Las Vegas a tenté de calmer l’enthousiasme des Sparks pour leur première sortie de la saison, et s’est employé à finir le premier acte à +15, à la faveur d’un 16-3 alimenté par Jackie Young et NaLyssa Smith (14-29). Mais ces Sparks ont du talent à revendre, et l’ont prouvé en revenant à -1 à la pause grâce à un 17-5 passé avant le repos, avec une Nneka Ogwumike étincelante, inscrivant 9 de ses 19 points durant cette série (41-42).

Chennedy Carter sort du lot

Les Aces ont toutefois remis le couvert au retour des vestiaires, et cette fois, Los Angeles n’a pas pu suivre. A’ja Wilson a prouvé qu’elle s’était bien remise de son choc au visage avec Ariel Atkins, et a pu compter sur la montée en température de Jackie Young, Chelsea Gray et Chennedy Carter, qui s’est montrée à son avantage dans le 10-4 asséné par Las Vegas pour finir le troisième quart-temps (59-75). Les trois paniers à 3-points de Kelsey Plum n’ont pas suffi à inverser la tendance, la leader des Sparks trouvant à chaque fois sur son chemin Chelsea Gray ou Chennedy Carter pour lui répondre.

Cette dernière en a ainsi profité pour s’offrir une prestation remarquée en scorant 7 points de suite pour mettre fin au suspense et finir à 22 points à 9/13 au tir (73-101). Le duo Young-Gray s’est aussi racheté de sa sortie de la veille, avec 20 points à 8/12 au tir et 9 passes décisives pour Jackie Young et 16 points à 4/5 de loin et 6 passes décisives pour Chelsea Gray.

La victoire 105-78 remet ainsi le groupe de Becky Hammon dans le droit chemin avant une double confrontation à venir sur le parquet du Connecticut Sun. Les Sparks vont quant à elles se préparer pour la réception d’Indiana ce mercredi.